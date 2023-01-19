19 Oca 2023 - 16:02- Asayiş G: 19 Oca 2023 - 16:06

Genç adam amansız hastalığa yenildi

Derince’de 28 yaşındaki Kemal Güneş genç yaşta yakalandığı Karaciğer tümörü sebebiyle hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Genç adam amansız hastalığa yenildi mask
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Derince Çınarlı Mahallesi Çiçek Sokak’ta ikamet eden Kemal Güneş(28) kısa bir süre önce karaciğer tümörü teşhisi kondu. Tümörün kısa sürede vücuda yayılması sonucu fenalaşan Kemal Güneş yaşamını yitirdi. Bekar ve inşaat işçisi olan Kemal Güneş’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

19 Oca 2023 - 16:02 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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