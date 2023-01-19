Genç adam amansız hastalığa yenildi

Derince Çınarlı Mahallesi Çiçek Sokak’ta ikamet eden Kemal Güneş(28) kısa bir süre önce karaciğer tümörü teşhisi kondu. Tümörün kısa sürede vücuda yayılması sonucu fenalaşan Kemal Güneş yaşamını yitirdi. Bekar ve inşaat işçisi olan Kemal Güneş’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.