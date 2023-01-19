POLİSAN'ın iklim değişikliği programı not görünümü "B+" ya çıktı

Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformlarından CDP (CarbonDisclosure Project) üyesi olan Polisan Holding, "B-" olan İklim Değişikliği Program skorunu globalde "B+"ya çıkardı.Polisan Holding'den yapılan açıklamaya göre, küresel birçok çevre probleminin çözümüne ilişkin olarak şirketleri akıllı hedefler belirlemeye ve aksiyon almaya teşvik eden çevresel raporlama platformu CDP, 2022 yılı skorlarını açıkladı.2017'de CDP ağına dahil olan ve sürdürülebilirlik çalışmalarını, sonuçlarıyla birlikte düzenli olarak kuruma raporlayan Polisan Holding, İklim Değişikliği Program notunu globalde "B-"den "B+"ya çıkardı. Holding’in CDP Su Güvenliği Program notu ise "B-" olarak açıklandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, karbon ve sera gazı salınımı ile endüstriyel atıkların dünyaya zarar verdiği için gezegenin büyük bir varoluşsal krizin eşiğine geldiğini belirtti.İklim değişikliğine bağlı felaketler ve kirliliğin ulaştığı boyutun ancak topyekun mücadele ile bertaraf edilebileceğini vurguladı.

Mehmet Hacıkamiloğlu, boya fabrikasından sonra yeni reçine tesisini de yeşil yapı standartlarına göre inşa ettiklerini kaydetti. Sanayide çevreci yaklaşımın bütün süreçlerde eksiksiz uygulanmasının önemine dikkati çeken Hacıkamiloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

ELEKTRİK VE SU

"Yürüttüğümüz çalışmalar sonucu karbon emisyonu, atık ve geri dönüşüm ile elektrik ve su tasarrufu başlıklarında yakaladık. Projelerimizin sonucu olarak holding olarak karbon emisyonumuzu yüzde 53 oranında azalttık, bertaraf ettiğimiz atık miktarı 448 ton, geri kazandırdığımız atık ise 14 bin 016 tondur.

ENERJİ TASARRUFU

Yıl içinde sağladığımız enerji tasarrufu 1 milyon 302 bin 508 kilowat saat. Ayrıca normalize ettiğimiz su tüketim azaltım oranı PolisanKansai Boya GEBKİM tesislerinde yüzde 12, PolisanKansai Boya Dilovası tesislerinde yüzde 19, Polisan Kimya Dilovası tesislerinde yüzde 21’dir." (AA)