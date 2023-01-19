Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında "Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 50 sözleşmeli teknik personel alınacak.Başvurular 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacak.
19 Oca 2023 - 16:26- Ekonomi Güncelleme: 19 Oca 2023 - 17:26
TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alacak
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.