19 Oca 2023 - 16:26- Ekonomi G: 19 Oca 2023 - 17:26

TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alacak.
TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alacak mask

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında "Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 50 sözleşmeli teknik personel alınacak.Başvurular 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacak.

19 Oca 2023 - 16:26 - Ekonomi

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