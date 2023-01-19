Başkan Aygün berberleri dinledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşlarla olan istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün Yelken Kafe’de düzenlenen son programda Derince’deki berber esnafları ile ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’ın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Aygün, konuklarına projelerini anlattı.
İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR
Derincelilerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Aygün, “İlçemizde vatandaşlarımızla sık sık istişarelerimizi yapıyoruz. Halkımızın öneri ve talepleri projelerimize yön veriyor. Esnafımızın da görüşleri önemli. Sizlerle gönül birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.