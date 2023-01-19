19 Oca 2023 - 16:33- Siyaset G: 19 Oca 2023 - 17:26

Başkan Aygün berberleri dinledi

Derince’deki berberlerle ikinci kez bir araya gelen belediye başkanı Zeki Aygün, “Esnaflarımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli” dedi
Başkan Aygün berberleri dinledi mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşlarla olan istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün Yelken Kafe’de düzenlenen son programda Derince’deki berber esnafları ile ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’ın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Aygün, konuklarına projelerini anlattı.

İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR

Derincelilerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Aygün, “İlçemizde vatandaşlarımızla sık sık istişarelerimizi yapıyoruz. Halkımızın öneri ve talepleri projelerimize yön veriyor. Esnafımızın da görüşleri önemli. Sizlerle gönül birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

19 Oca 2023 - 16:33 - Siyaset

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