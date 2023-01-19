SP’li Aydemir masayı topladı

Altılı masada yer alan partilerin Çayırova’daki ilçe başkanları önceki gün bir araya geldi. Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir’in ev sahipliğindeki toplantıya; CHP İlçe Başkanı Binali Eniş, İYİ Parti İlçe Başkanı İlhami Bayrak, DP İlçe Başkanı Ahmet Albayrak, Gelecek Partisi İlçe Başkanı İbrahim Fazlıoğlu ve DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Saraç katıldı. Toplantıda ilçe başkanlarına teşkilat başkanları da eşlik etti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada genel merkezlerin direktifleri doğrultusunda altılı masanın genelde olduğu gibi yerelde de aynı kararlılık ve samimiyetle çalışmaları sürdüreceğine vurgu yapılarak, “Milletimiz emin olsun; ortak adayımız 13. Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu kişi sadece oy verenlerinin değil herkesin cumhurbaşkanı olacaktır.

“NEFRET DİLİ SON BULACAK”

Altı farklı siyasi partinin bir araya gelerek milletimize umut olan bu kararlılığını, Çayırovailçe başkanları olarak bizlerde aynı samimiyetle sürdüreceğiz. Bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak, toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek.

“MİLLETİN UMUDU ARTIYOR”

Rüşvet, torpil, iltimas, kişisel ikbal hırsı gidecek adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir kısım rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Bugün çok daha güçlüyüz. Her geçen gün bizimle birlikte milletimizin umudu artıyor. Biz kazanınca Türkiye kazanacak” denildi.