19 Oca 2023 - 16:42- Eğitim G: 19 Oca 2023 - 17:27

KOÜ’de Genç Ofis kurulacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlik ofisi kültür, sanat, spor, eğitim işbirliği protokolü imzalandı.
KOÜ’de Genç Ofis kurulacak mask
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Protokol ile kampüs içerisinde öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik ‘ Genç Ofis’ kurulacak.KOÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen protokole, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, KAGEM Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri katılım sağladı. Protokolü; KOÜ adına Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına ise İl Müdürü Gökhan Yavaşer imzaladı.

PROJENİN AMACI

İmzalanan protokol ile‘Genç Ofis’ merkezi kurulması planlanıyor. Kurulacak merkezle KOÜ öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin artırılması ve desteklenmesi amaçlanıyor.
# genç

19 Oca 2023 - 16:42 - Eğitim

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