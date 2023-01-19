Torbacılıktan yakalanan dayı yeğenin davasında tanığa yalancı şahitlikten suç duyurusu

İlk kez hakim karşısına çıkan dayı yeğen suçlamaları kabul etmezken üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs polisin zorla ifade verdirdiğini öne sürmesi üzerine hakkında yalancı şahitlikten suç duyurusunda bulunuldu. Dayı yeğen için savcı mütalaasında uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası talep etti

Gebze’de emniyet güçleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan C.G. ve H.A. Temmuz 2022’de İzmit’te, M.H. isimli şahıs ile buluştuktan sonra dönüş yolunda petrol istasyonunda gözaltına alınırken M.H. isimli şahıs ise yine araçtan inince gözaltına alındı ve üzerinde bir miktar kokain isimli uyuşturucu madde ile çıktı. İşlemlerinin ardından dayı yeğen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 7 aylık tutukluluğun ardından Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde C.G. ve H.A. isimli dayı yeğen hakim karşına çıktı.

PETROLDE GÖZALTINA ALINDILAR

Olay günü ablasının mezuniyetine gittiğini ifade eden tutuklu sanık H.A. “Sonra eve geri döndük. Ardından dayım C.G. ile onun alacağını almak için İzmit’e gittik. Dayım 2 bin 500 TL alacağını aldı ve oradan ayrıldık. Sonrasında petrolde yanımıza polisler geldi. Bizi gözaltına aldılar. Neden alındığımızı anlamadım bile. Ben PTT’de kargo dağıtım elemanıyım böyle işlerle alakam yok.”şeklinde konuştu.

“BANA BİR ŞANS DAHA VERİN BIRAKIP KURTULACAĞIM”

Ardından söz alan tutuklu sanık dayı C.G.”Mezuniyet için Kocaeli bölgesine geldim. Ben elektrik işi yapıyorum. M.H.’den bin 900 TL alacağım vardı. Yaklaşık bir senedir tanıyorum. Alacağım için yanına gittim o da bana havale yaptı. Ben aklınıza gelebilecek her türlü uyuşturucuyu kullanıyorum. Kokain, esrar, met… Ancak benim ticaretiyle bir alakam yok. Sadece kullanıcıydım bu olayda bana bir ders oldu, bana bir şans daha verin bırakıp kurtulacağım.” şeklinde konuştu.

ŞAHİT “BU İFADEYİ BANA POLİS VERDİRDİ” DEDİ

Polis ifadesinde uyuşturucu için C.G. ile buluştuğunu arabanın torpidosundan kokain isimli maddeyi H.A.’nın verdiğini söyleyen tanık M.H.” Beni gözaltına alan polisler Gebze Emniyetinde bir müdüre götürdüler. Burada bana H.A. ve C.G.’nin hakkımda uyuşturucu satışı yaptığım yönünde ifade verdiklerini söylediler. Polisler bana kimin ne olduğunu biliyoruz “Sen bunların sattığını söyle elini kolunu sallayarak çık” dedi.” Demesi üzerine savcı önce yalancı şahitliğin suç olduğunu hatırlatıp sonrada ifaden alınırken yanında avukatının olup olmadığını sorması üzerine M.H.” Bu konuşma esnasında yanımda yoktu ama ifadem alınırken yanımda vardı” dedi.

50 TANE KAMERA 18 BİN LİRA

S.C. isimli şahıs ile H.A.’arasındaki mesajlaşmalardaki eşya’nın ne olduğu ve 50 adet kameranın nasıl 18 bin TL tuttuğu ile sokak diye bahsettikleri yerin neresi olduğu sorulmasının üzerine sanık H.A. “Yurtdışından toplu getiriyorduk. Eşya dediğimiz şey kameradır. Sokağa dağıtırız derken esnafa da satarız dedik. Toplu alacağımız için uygun oluyordu. Gemiyle geliyordu zaten.” dedi.

“BANA BAZENN YARDIMA GELİYORDU”

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan S.C., H.A.’yı çocukluktan beri tanıdığını belirterek “Aynı mahallede büyüdük. Ben elektrik işi yapıyorum. H.A. bana bazen yardıma geliyordu. Dayısını sadece dayısı olarak biliyorum yanında görmüşlüğüm vardır. Derken mesajlara H.A. ile aynı cevapları verdi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

İfadelerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasında dayı C.G. ve H.A.’ya uyuşturucu ticareti sebebiyle 15 yıla kadar hapis cezası talep ederken tanık M.H. hakkında yalancı şahitlik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Sanıklar mütalaayı kabul etmezken savunma için duruşma ileri bir tarihe ertelendi