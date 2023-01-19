TRYP BY Wyndham İzmit’ten göz kamaştıran “Personel Gala Gecesi!”

“ÇALIŞANLARIMIZIN EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANMASINI AMAÇLADIK.”

Gala ile ilgili Tryp By Wyndham Otel’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Lastik İş Sendikası Mali ve İdari İşler Başkanı ve Otelimiz Genel Müdürü Nejdet Ulusoy’un açılış konuşmasıyla başlamış olduğu bu güzel gecede başarılarla dolu 2022 yılının kutlanması ve çalışanlarımızın en iyi şekilde ağırlanmasını amaçladık. Tüm çalışanlarımız için unutulmaz bir gece olan bu etkinlikte yılın en iyi çalışanlarına ödüller, canlı müzik, çekilişler ve 2022 yılı özet film gösterisi ile birlikte hem hüzünlendik hem eğlendik. Bu gecenin mimarlarından Sayın Nejdet Ulusoy başta olmak üzere tüm yönetim ekibine ve çalışanlarımıza katılımları için teşekkür eder, ülkemize nice yıllar dileriz.”