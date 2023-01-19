19 Oca 2023 - 17:01- Gündem G: 19 Oca 2023 - 17:03

Saraylı Kooperatifi’nden saldırı iddialarına tepki!

Gölcük Saraylı Kooperatifi yönetimi, yaptıkları bir açıklama ile haklarında saldırı iddialarında bulunan 128 Nolu Şirinköy-Gölcük Kooperatifi yöneticilerine tepki gösterdi. Açıklamada, “Bütün gerginliğin sorumlusu kooperatif başkanları Halil İbrahim Çelik’tir” dedi
Saraylı Kooperatifi’nden saldırı iddialarına tepki! mask

Geçtiğimiz günlerde Gölcük Saraylı Kooperatifi’nden bir grubun Şirinköy hattındaki bir araca saldırdıkları yolundaki iddialara sert yanıt geldi. Kooperatiften yapılan açıklamada başkanları olan Osman Çavdar’ın bazı isimlerle birlikte bir sürücüye saldırması gibi bir olayın yaşanmadığını, olayın tek taraflı şekilde haberleştirildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

“DEFALARCA SALDIRDILAR”

Yaşananların sorumlusunun SS 128 NoluŞirinköy-Gölcük Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Çelik olduğunun belirtildiği açıklamada, “Başkanımız Osman Çavdar’ın herhangi bir saldırıda bulunmadığı açık bir gerçektir. Olayları ilk başlatan onlar. Bir süre önce üç şoförümüze saldırıda bulundular. Kooperatif başkanları Halil İbrahim Çelik bu olayları başlatan kişidir. Kendisi ve oğlu farklı zamanlarda şoförlerimize saldırı gerçekleştirdiler.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Saldırıları sürekli yol kesmek suretiyle gerçekleştirdiler. Bir hukuk devletinde yaşıyoruz, şayet kendilerini haklı gördükleri bir konu varsa, polis merkezine gidip şikayette bulunabilirler. Fakat bunu yapmayıp basını yalanlarına ve çaresizliklerine alet etmek zorunda kalıyorlarsa demek ki çekindikleri bir konu var demektir” ifadelerine yer verildi. Kooperatif yöneticileri ayrıca daha önce yaşanan saldırılarla ilgili görüntüleri de paylaştı.

# polis

19 Oca 2023 - 17:01 - Gündem

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