Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor

1.LİG’DE GÖZTEPE’DE, İLK YARI 5 GOL, 2 ASİSTİ VAR
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lider ortağı Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formaları giydi.
35 YAŞINDA, TAM BİR TECRÜBE ABİDESİ, FORMU YÜKSEK
35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin’in, Kocaelispor’a transferinde sona gelindiği öğrenildi.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyadaki yorumlar ise hayli farklı boyut kazandı. İlgi gören habere yapılan yorumlarda kimi taraftarlar “Artık yürüyecek hali yok, 2.Mevlüt Erdinç olmayı yaşanır” derken, kimileri de “Kesin şampiyon yapar” yorumlarında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.