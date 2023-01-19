Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor

1.LİG’DE GÖZTEPE’DE, İLK YARI 5 GOL, 2 ASİSTİ VAR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lider ortağı Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formaları giydi.

35 YAŞINDA, TAM BİR TECRÜBE ABİDESİ, FORMU YÜKSEK

35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin’in, Kocaelispor’a transferinde sona gelindiği öğrenildi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyadaki yorumlar ise hayli farklı boyut kazandı. İlgi gören habere yapılan yorumlarda kimi taraftarlar “Artık yürüyecek hali yok, 2.Mevlüt Erdinç olmayı yaşanır” derken, kimileri de “Kesin şampiyon yapar” yorumlarında bulundu.