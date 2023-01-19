19 Oca 2023 - 18:30- Spor G: 19 Oca 2023 - 18:44

Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor

Kocaelispor’un yeni yöneticilerinden Ahmet Arık, iş gezisi için bulunduğu İsrail’den yarın dönüyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor mask
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Kocaelispor’da aralık ayında yapılan kongre sonrasında yönetim kurulu görev dağılımı ertelenmiş ve tüm yönetimin bir arada olması beklenmişti. Arık da dönünce kadro tamamlanacak. Ahmet Arık’ın önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor. 
# Kocaelispor

19 Oca 2023 - 18:30 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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