Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor

Kocaelispor’da aralık ayında yapılan kongre sonrasında yönetim kurulu görev dağılımı ertelenmiş ve tüm yönetimin bir arada olması beklenmişti. Arık da dönünce kadro tamamlanacak. Ahmet Arık’ın önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.