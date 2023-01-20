AKP İzmit, sandık kurul üyeleriyle tek tek görüşmelere başladı

“GÜCÜMÜZÜ MİLLETİMİZDEN ALIYORUZ”

AKP İzmit’te İlçe Başkanı Ali Güney, seçim günü en önemli görevin sandık kurul üyelerinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “AK Parti, gücünü daima milletinden almıştır. Bunun en büyük göstergesi üye sayısıdır. Türkiye genelinde 11 milyonun üzerinde üye sayısı ile diğer partilerin toplamını 4,5 katı büyüklüğe ulaşmıştır. Bu ailede herkesin üzerine görevler düşmektedir. Seçim günü en önemli görev ise sandık kurul üyelerimizindir. Her sandıkta oy kullanan partililerimizin iradesine sahip çıkmak, olası haksızlıkları önlemek sandık kurullarında görev yapan üyelerimize aittir. Bunun için seçim kurallarını iyi bilmek ve buna göre hazırlanmak zorundayız.”

ELLİBEŞ DE KATILDI

“ Okul ve kat sorumluları dışında bugün sandıklarda görevli 10 bin 374 arkadaşımız bulunuyor. Bunların içinde 808’i sandık kurulu asil üyesi. Oy sayımından, tutanakların oluşturulmasına kadar bu arkadaşlarımız partimiz adına görevli olacak. Onlara sandık yönetim kurulu üyelerimiz, okul- kat sorumlularımız ve müşahitlerimiz de destek verecek. İlk aşamada 808 sandık kurulu üyemizle bire bir görüşerek, neler yapacaklarını, bu göreve ne kadar hazır olduklarını görüyoruz. İlerleyen süreçte bütün sandık görevlilerine eğitimlerimiz devam edecek” dedi. Öte yandan görüşmelerin bir bölümüne katılan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de, katılımdan ve sandık kurul üyelerinin heyecanından memnun olduğunu belirtti.