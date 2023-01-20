Kalp Ritim Bozukluğuna Dikkat! Belirtileri Nelerdir?

Aritmi, normal kalp atış hızını etkileyen bir bozukluktur. Bir aritmi ile kalp çok yavaş (bradikardi), çok hızlı (taşikardi) veya düzensiz atmaya eğilimlidir. Bu bozukluklar kalbin pompaladığı kan miktarını etkileyebilir.

Kalp atışı, normalde kalp boyunca düz bir yol üzerinde ilerleyen ve karıncıkların ve kulakçıkların belirli bir sırayla kasılmasına neden olarak kanı akciğerler ve vücut boyunca iten elektriksel dürtüler tarafından kontrol edilir. Bu elektriksel dürtüler, kalbin sinoatriyal (SA) düğümü veya kalbin doğal kalp pili olan sinüs düğümü tarafından kontrol edilir.

Birçok aritmi hiçbir zaman sağlık sorunlarına yol açmasa da, baş dönmesi veya göğüste rahatsızlık gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Diğer, daha tehlikeli aritmiler kan akışını etkileyebilir ve tıbbi tedavi gerektirebilir. Tedavi edilmediğinde, sonunda inme, kalp krizi, kalp yetmezliği veya ani ölüme yol açabilirler.

Atriyal fibrilasyon (afib) en yaygın aritmidir. Farklı atriyal fibrilasyon türleri saniyeler sürebilir veya kalıcı olabilir. Durum yaşlı insanlarda daha yaygındır ve birçok farklı nedeni olabilir.

Ventriküler fibrilasyon en tehlikeli aritmi türüdür. Bu durumda, kalbin ventrikülleri kasılma yeteneğini kaybederek vücuda ve beyne giden kan akışını durdurur. Ventriküler fibrilasyon hızla bilinç kaybına ve ölüme yol açar ve kalp atışını yeniden başlatmak için elektrik şoku (defibrilasyon) gerektirir.

Belirtileri Nelerdir?

*Kalp çarpıntısı (hızlı veya düzensiz kalp atışı)

*Baş dönmesi veya baş dönmesi

*Bayılma veya neredeyse bayılma

*Nefes darlığı

*Göğüs ağrısı veya rahatsızlık

Bu semptomların çoğu, yaşlanmanın veya fiziksel hareketsizliğin etkileriyle veya kalbi etkileyen diğer hastalıklarla karıştırılabilir.

Nedenleri Nelerdir?

*Koroner arter hastalığı

*Geçmiş kalp krizi

*Yüksek kan basıncı

*Valf hastalığı

*Doğuştan kalp hastalığı veya kardiyomiyopatinin bazı formları

Çoğu zaman, aritmisi olan hastalarda kalp normaldir.

Aritmilere neden olabilecek diğer hastalıklar veya maddeler şunları içerir:

*Uzun QT Sendromu gibi kalıtsal (genetik) bozukluklar

*Şeker hastalığı

*Tiroid bezi ile ilgili problemler gibi endokrin bozukluklar

*Aşırı alkol ve bazı sokak uyuşturucuları

*Aşırı kafein

*Sigara içmek

*Stres