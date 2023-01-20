20 Oca 2023 - 12:04- Spor G: 20 Oca 2023 - 12:17

ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN”

Kocaelispor’da Yasin transferi için artık sona gelindi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun bu flaş transfer için, Yasin Öztekin’e “Bizden yana sıkıntı yok, sen kulübünle konuş, anlaş, gel imzayı at!” dedi. Göztepe yönetimi ise Kocaelispor’un talipli olduğunu duyduğu salı gününden sonra, bir anda bonservise tam 1 milyon lira zam yapınca, iş zora girdi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN” mask

“BU İŞİ BEN ÇÖZECEĞİM”
Göztepe’de kalmak istemediğini, özellikle de, kendisine ısrarla teklifte bulunan 10’a yakın kulüpten önce Kocaelispor’a gelmek istediğini belirten ünlü futbolcu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetimine “Bu işi ben çözeceğim. Süre tanıyın. Ben kesinlikle Kocaelispor’a gelmek istiyorum” diyerek, sıkı bir trafiğe girdi.

BAŞKA TRANSFER YOK
Bu arada Kocaelispor yönetimi, son bir atakla Yasin konusunda bekleyişini sürdürürken, başka bir transferin gündeme gelmediği öğrenildi. Ara transfer döneminde Emre Nefiz, Alihan Kubalas, Mert Çölgeçen ve Serhat Taşdemir’i kadrosuna katan Yeşil Siyahlılar, bir anda dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.
# Kocaelispor

20 Oca 2023 - 12:04 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.251.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor mask
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor
Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor mask
Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor
Alpay ile yollar ayrıldı mask
Alpay ile yollar ayrıldı
YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ mask
YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ
İzmitli Semih “Üstün” oynadı mask
İzmitli Semih “Üstün” oynadı
Alihan: “Çok mutluyum’’ mask
Alihan: “Çok mutluyum’’
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL