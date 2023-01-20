ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN”

“BU İŞİ BEN ÇÖZECEĞİM”
Göztepe’de kalmak istemediğini, özellikle de, kendisine ısrarla teklifte bulunan 10’a yakın kulüpten önce Kocaelispor’a gelmek istediğini belirten ünlü futbolcu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetimine “Bu işi ben çözeceğim. Süre tanıyın. Ben kesinlikle Kocaelispor’a gelmek istiyorum” diyerek, sıkı bir trafiğe girdi.
BAŞKA TRANSFER YOK
Bu arada Kocaelispor yönetimi, son bir atakla Yasin konusunda bekleyişini sürdürürken, başka bir transferin gündeme gelmediği öğrenildi. Ara transfer döneminde Emre Nefiz, Alihan Kubalas, Mert Çölgeçen ve Serhat Taşdemir’i kadrosuna katan Yeşil Siyahlılar, bir anda dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.