ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN”

“BU İŞİ BEN ÇÖZECEĞİM”

Göztepe’de kalmak istemediğini, özellikle de, kendisine ısrarla teklifte bulunan 10’a yakın kulüpten önce Kocaelispor’a gelmek istediğini belirten ünlü futbolcu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetimine “Bu işi ben çözeceğim. Süre tanıyın. Ben kesinlikle Kocaelispor’a gelmek istiyorum” diyerek, sıkı bir trafiğe girdi.

BAŞKA TRANSFER YOK

Bu arada Kocaelispor yönetimi, son bir atakla Yasin konusunda bekleyişini sürdürürken, başka bir transferin gündeme gelmediği öğrenildi. Ara transfer döneminde Emre Nefiz, Alihan Kubalas, Mert Çölgeçen ve Serhat Taşdemir’i kadrosuna katan Yeşil Siyahlılar, bir anda dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.