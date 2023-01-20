“Tereyağından kıl çeker gibi halledecektik, olmadı”

Son ana kadar Mert Çölgeçen Alihan Kubalas, Emre Nefiz ve Serhat Taşdemir transferini son ana kadar büyük gizlilikle yürüten başkan Koyun, “Yasin transferi, tabii ki diğerlerinden farklı. Ünlü bir isim. Hala aktif. Bu nedenle görüşmelerimizin basına sızması, transferi hem palı hale getirdi, hem de zora soktu. Yoksa tereyağından kıl çeker gibi bu transferi bitirecektik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.