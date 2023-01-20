“Tereyağından kıl çeker gibi halledecektik, olmadı”

Son ana kadar Mert Çölgeçen Alihan Kubalas, Emre Nefiz ve Serhat Taşdemir transferini son ana kadar büyük gizlilikle yürüten başkan Koyun, “Yasin transferi, tabii ki diğerlerinden farklı. Ünlü bir isim. Hala aktif. Bu nedenle görüşmelerimizin basına sızması, transferi hem palı hale getirdi, hem de zora soktu. Yoksa tereyağından kıl çeker gibi bu transferi bitirecektik” dedi.