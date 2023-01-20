Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nurgül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan takım elbiseli şahsı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi, ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın inşaat halindeki binadan atılmış olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
20 Oca 2023 - 12:36- Asayiş Güncelleme: 20 Oca 2023 - 12:39
Takım elbiseli şahıs, inşaatın önünde ölü bulundu
Darıca ilçesinde takım elbiseli erkek şahıs, kanlar içinde inşaat halindeki binanın önünde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümü araştırıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.