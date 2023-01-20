20 Oca 2023 - 12:36- Asayiş G: 20 Oca 2023 - 12:39

Takım elbiseli şahıs, inşaatın önünde ölü bulundu

Darıca ilçesinde takım elbiseli erkek şahıs, kanlar içinde inşaat halindeki binanın önünde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümü araştırıyor.
Video için play'e tıklayın

Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nurgül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan takım elbiseli şahsı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi, ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın inşaat halindeki binadan atılmış olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
# sağlık, polis, Vatandaşlar, Olay, takım, Darıca

20 Oca 2023 - 12:36 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.251.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Torbacılıktan yakalanan dayı yeğenin davasında tanığa yalancı şahitlikten suç duyurusu mask
Torbacılıktan yakalanan dayı yeğenin davasında tanığa yalancı şahitlikten suç duyurusu
Genç adam amansız hastalığa yenildi mask
Genç adam amansız hastalığa yenildi
MR sırası bekleyen Miran bebek yaşamını yitirdi mask
MR sırası bekleyen Miran bebek yaşamını yitirdi
İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine 14 milyon TL ceza mask
İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine 14 milyon TL ceza
Define ararken suçüstü yakalandılar mask
Define ararken suçüstü yakalandılar
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 YARALI mask
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 YARALI
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL