20 Oca 2023 - 13:18- Gündem G: 20 Oca 2023 - 13:21

Kocaeli Kartepe'de 1027 m² arsa mahkemeden satılık(çoklu satış)

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Kartepe'de 1027 m² arsa mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli Kartepe'de 1027 m² arsa mahkemeden satılık(çoklu satış) mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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20 Oca 2023 - 13:18 - Gündem

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