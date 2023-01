DEVA’lı isimden mafya çıkışı

DEVA Partisi kurucuları ve eski Milletvekilleri Kerem Altun, Mustafa Nuri Akbulut, Abdurrahim Aksoy, Müfit Yetkin ve GMYK Üyesi Yusuf Türkmen bugün Kocaeli’de basın açıklaması düzenledi. Programlar DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndaki basın toplantısıyla start verdi. Toplantıya DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, ilçe başkanları ve il yöneticileri katıldı.

“MİLLETİN DEVA’YA ULAŞMASINA 113 KALDI”

İlk sözü ev sahibi DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Âdem Koç yaptı. Koç açıklamasında; ”Kurulduğumuzdan bu yana her anını dolu dolu milleti ile hemhâl oluyoruz. Vatandaşın dertlerininim toparlıyoruz. Sürekli çalışan bir teşkilatız. Hem alaylı hem mektepli bir teşkilat olarak. Biz deva olarak her ay her hafta programlarımızı mavi yeleklerimiz ile sahada gerçekleştiriyoruz. Hayat pahalılığı yüksek kiralar derken halkımız çok ciddi bir buhran içeresinde. Bugün şafak 113 milletlimizin özgürlüğe huzura ulaşmasına 113 kaldı. 113 gün sonra tek tek çalışacağız. Halkımızın bu anlamda huzura kavuşacağı devaya kavuşacağı şafak 113. İlçelerimizde Çayırova, Derince, Gebze olmak üzere sürekli saha çalışmalarındayız.

“BÜTÜN YÖNETİCİLERİMİZ KAPI KAPI GEZİYORLAR”

"Geçtiğimiz ayda genel merkezimizden ekonomi kurmaylarımızı misafir ettik. Emek piyasası olsun ekonomik tüm katmanları üreten kesim olarak bir araya geldik. Sadece Kocaeli’nde değil Türkiye’nin dört bir yanında bütün yöneticilerimiz il il kasaba kasaba kapı kapı geziyorlar. Biz bunu kurulduğumuzdan bu yana yapıyoruz. Bugün öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Ben bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

DEVA Partisi kurucularından ve eski milletvekilleri Kerem Altun;” Partimizin kuruluşundan bu yana gelmek istediğim bir ildeyiz. Deva Partisi kurulma aşamasında iki soruya cevap aradı. Birincisi ülkemizde yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı? İkincisi Bir parti kurulacaksa nasıl bir parti olmalı ve farkındalığı ne olmalı?. İşte uzun ve yorucu çalışmalardan sonra yeni bir siyasi partinin kurulmasına ihtiyaç oldu. Bazı konulara çözüm aramak için Türk siyasetinin mecrasında olması gerektiğine karar verildi. Bizim diğerlerinden farkımız nedir peki? Birincisi özgürlükçü, demokrat ve ana akım siyasi partidir. Var olanların devamının ötesinde çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak Türkiye toplumunun önüne yeni bir dönüşüm koyan proje olarak yerini aldı. Çok kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamlayarak yüzbinlerce insanın görev alma isteği ile ayakları yere basan bir parti oldu.

“İKTİDARA YÜRÜYORUZ”

Sizlerde mutlaka izliyorsunuz son dönem Türkiye’sinde bütün ibrelerin döndüğü ve Babacan’ın tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça vatandaşın nasıl kucaklaştığına şahitlik ediyoruz. Türkiye’nin 10 yılına hitap edebilecek eylem planları ile iktidara hazır bir siyasi parti olarak gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde görülmemiş bir hazırlıkla biz iktidara yürüyoruz. Hazırlanan eylem planı ile Türkiye’nin nasıl yönetileceğine en ince detayına kadar yüzlerce uzmanın hazırladığı ortak akılla oluşan bir birikimin ortaya konulduğunu gösterdik. 6’lı masanın birleşenleri tarafından da benimsendiğine büyük bir mutlulukla tanıklık ediyoruz. Yakında Ankara’da çok az görülmüş güzel bir toplantı ile Türkiye’ye sunuldu.

“GELECEĞE İYİ HAZIRLIK YAPAN SİYASİ HAREKET”

Şu an DEVA Partisinin bütün siyasi hayatında belki en temel farkı geleceğe en iyi hazırlık yapan bir siyasi hareket olmasındandır. Yapılacak çalışmalar süresince bütçesine ve kimlerle iş birliği yapılacağına kadar bu ülke için kafa yoran insanların el birliği ile ortaya koyabilecekleri çalışma seti. Gece gündüz demeden çalışan teşkilatlarımızı kutluyorum. Ülkemizde bu siyasi kadrolara güvenilmesini arz ederiz. DEVA Partisi bir lider partisi değildir bir kadro hareketidir. Ortak aklın ön plana çıktığı dayanışmanın olduğu bir siyasi hareket.

“ÜLKE İYİ İDARE EDİLMİYOR”

Endişeye mahal yok, Türkiye’nin büyük sıkıntıları var Ülke iyi idare edilmiyor. Maalesef tek kişilik yönetim sistemi. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin bu sorunları çözmediği ve insanların tarihinin en büyük yoksunluk dönemimin yaşandığı ehliyete liyakat önem verilmediği devlet memuriyetinin adeta peşkeş çekilip sadakatin ön plana çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye hiç bu kadar yozlaşmamıştı. Yargı kontrol altında hürriyetler askıya alınmıştır. Meclis görevini yapamaz halde, yargı talimatlarla yönetiliyor. Sabah iki dudak arasında çıkan şey o gün kanun akşam tersine inanılıyor ve kanun tekrar değiştiriliyor. Gün birlik yaşayan bir ülke durumundayız. Esnafın karşısına çıkmaya yüzü olmayanlar bugün Kocaeli’de ne diyecekler merak ediyorum. Ekonomiye gölge düşüren bir zeminde sayın nebati ne diyecek. Gülen gözleri ile yaldızlı laflar çok fazla fayda vermiyor.

“BABACAN’IN YÜZ AKI OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

"Sayın Ali Babacan’ın haram lokmanın geçmediği boğazından tertemiz ailesi ile yeni dönemi yüz akı olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizim Türkiye’nin yüz akı olacağımızı söyleyebilirim. Türkiye’nin dört bir tarafında arkadaşlarımız saha çalışmalarını yapmaktadırlar. Sadece sızlanarak değil çözüm önerilerimiz ile gidiyoruz. Toplumun içine çıkamayan diğer siyasi partilere DEVA Partisi olarak iyi bir örnekle Türkiye’nin geleceğini inşa etme için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“MAFYATİK İLİŞKLİLER İLE TÜRKİYE’YE YÖNETEN İKTİDARI REDDEDİYORUZ”

DEVA Partili yönetici ve eski milletvekili Abdurrahim Aksoy;” Türkiye ile ilgili retlerimiz var. Biz yolsuzluğa bulaşmış bir Cumhurbaşkanının bu ülkede olmasını reddediyoruz. Nişan yüzüğü ile siyasete başlayıp dünya siyaset liderleri arasında en zengin 8. Sırada yer almış başkanı reddediyoruz. Anayasaya uymayan kendi anayasasını rafa kaldıran Cumhurbaşkanını reddediyoruz. Bizi demokrasiden uzaklaştırıp ortada öğünün bedevi yönetim tarzına bu ülkeyi sürüklenmesini reddediyoruz. Biz ülkede olan olumsuzlukları yazıp halka duyuran basın mensuplarını cezalandırıp ceza evine koyan yönetimi reddediyoruz. Biz Sürekli Ülkeyi Kendi Komşusu İle Savaşa Sürükleyen İktidarı Reddediyoruz bu ülkenin ekonomisini en karanlık şekilde kullanan ve kendi ailesine yandaşlarına veren ekonomiyi reddediyoruz. Biz pahalılığı oluşturan kendilerini zenginleştiren yönetimi reddediyoruz. Mafyatik ilişkliler ile Türkiye’yi yöneten iktidarı reddediyoruz. Biz aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Biz demokrasiye riayet eden bir yönetim istiyoruz. Biz bu ülkede ülkenin ekonomisini şeffaf şekilde çalıştıran her vatandaşın kendi gelirinin nerden gelip nereye gittiğini bilen şeffaf bir ülke istiyoruz, zengin bir ülke istiyoruz, orta doğu ile yürüyen ve ülkemizi bedevi yönetime mahkûm eden bir yönetim istemiyoruz. Biz bunun için köylerdeyiz, 6’lı masadayız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.“ dedi