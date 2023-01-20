“Onurum kırıldı” deyip YRP’den istifa etti!

Mustafa Can, şu açıklamada bulundu; İki bölümden oluşan hayatımda ( Erbakan hocamızı tanımadan önce ve tanıdıktan sonra) her daim Milli görüş hareketlerinin içinde yer aldım. Bu yer alışa Dr.Fatih ERBAKAN ve Yeniden Refah partisi ile devam ettim, görev addettim. Böylesi bir şahsiyet iken peki beni istifa sürecine kadar iten sebep neydi? 15 Mayıs'ta yapılan Kocaeli 2. olağan kongremizde aday oldum. Hatta kongre tarihinden 10 ay önce basına ve kamuoyuna duyurularımı, sunumlarımı, teşkilat içinde çalışmalarımı yaptım. Gayem Kocaeli' de Milli Görüş tabanını toparlamak ,tekrar Kocaeli'yi Milli görüşün kalesi yapmaktı.

Süreç bu şekilde seyrederken 11 Mayıs'ta teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Naim Öztürk bey şahsımı arıyarak, genel baskanımızın Çift listeli kongrelere gelmediğini, biz Mehmet Aras' görevlendirirdik senden anlayış ve fedakarlık bekliyoruz dediler. Şahsımda söz konusu olan Genel başkanımızın ricası olduğu için davamda ki anlayış ve fedakarlık ruhu ile emir telakki edip gereğini yaptım ve adaylıktan çekildim.

Herksin bildiği üzere sonrasında Aras, GİK üyesi oldu ve Kongreden az bir zaman sonra il başkanlığı makamı boşaldı.

Bu süreçte benim il başkanlığı hususunda hiç bir talebim adaylığım her hangi bi bir çalışmam olmadı.

Tüm bunlara rağmen teşkilatın her kademesinde görev yapmış teşkilat olarak genel olarak da Kocaeli'yi kılcal damarlarına kadar bilen biri olarak yeni il başkanın atanmasında hiç bir görüşüme başvurulmadı. Görüşme başvurulmamasını hak etmeme rağmen, dava anlayışı ile nefsimi yenerek Naim Öztürk ü arayıp genel başkanımızın istişareleri bitirmedi ise görüşmek istediğimi söyleyip randevu talep ettim. Randevuma dönüş gerçekleşmedi ve akabinde Ali Taştan il başkanı atandı.

Yaşanan sürecin sonucundan siyasi hayatıma ve partime devam etmenin ne ilkelerime ne de şahsıma uygun olmayacağını düşünerek partide ki tüm görevlerimden istifa ediyorum.

Vermiş olduğum tepkinin atanan il başkanı ile yada il başkanlığı hususu ile hiç bir alakası yoktur.

Şahsıma yapılan hareket bir dönüş dahi olmaması onurumu incitti ve kırmızı çizgimi aştı.

Bundan sonrasında Pr.Dr. Necmettin Erbakan hocamdan öğrendiğim Milli görüş prensip ve ilkelerle yoluma devam edeceğim.