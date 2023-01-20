CHP’li Çakar'dan Erkam Yıldırım’a büyük tepki!

Hakan Çakar sosyal medyadaki paylaşımında:

Erzurum’da Vali ve jandarma komutanı, tek özelliği AKP'li eski Başbakan oğlu olması dışında bir vasfı olmayan Erkam Yıldırım’a; sırf AKP Genel Başkanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu olduğu için sıradan bir mağaza ziyaretinde eşlik etti. Ziyarette çekilen fotoğraf, ülkemizin AKP dönemindeki ayıplar kronolijisine bir kare daha bıraktı. Fotoğrafta Erkam Yıldırım’ın Vali ve Jandarma Komutanı karşısında tüm endamı ile yayılmış, tesbih çekiyor. Yurt dışı ticareti iddiaları ile gündeme gelmiş olmasına rağmen kendisini aklayamayan bu şanslı evlat, Güney Amerika’ya bavulla maske ve dezenfektan götüren hayırsever kişi aynı zamanda.

SANDIKTA BİR KARŞILIK BULACAKTIR

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde temizlikçi kadrosundan işe giren AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Yöneticisi Didem Göğercin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işe girdi. Hastanedeki işini beğenmeyen Göğercin’in Büyükşehir’de işbaşı yapması, sanırım bu şanslı kitle ile ilgili özellikle işsiz AKP sempatizanı yurttaşlarımız tarafından sandıkta bir karşılık bulacaktır. 31 Mart seçimlerinden önce İzmit Belediyesi’nde kadroya alınan AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek’in kardeşinin eşi Gamze Macit’in sözleşmesi, hatırlanacağı üzere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından iptal edilmişti.

NE ALA MEMLEKET

Emine Macit Zeybek’in açıklaması, pek manidar:

“Takdir edersiniz ki bizim aile olarak Gamze’ye ‘getir diplomanı görelim’ diyecek halimiz yoktu. Halen de kendisini üniversite mezunu olarak biliyoruz. Üç ay önce ani olarak annesini kaybettiği için ağır depresyon altında ve ben dâhil kimseyle görüşmüyor. Dolayısıyla bu konuyu kendisiyle yüz yüze konuşma imkânım olmadı”

Ne ala memleket. Sahte diplomalı iktidar savaşçılarının her kademede yer aldığı arenaya dönmüş ülkemiz. Sahte diplomalı güreşçi Banka Yönetim Kurulu üyesi, sahte diplomalı AKP dönemi milletvekilinin akrabası TÜBİTAK’ta mühendis, AKP Kocaeli milletvekilinin İzmit Belediyesi’ne kendi dönemlerinde işe aldıkları milletvekili yeğeni. Üstelik kardeşinin eşinin, eğitim durumunu bilmiyor. Açıklamaya bak sen! Gündeminiz, halk değil. Nasıl kazanıldığı, haram ya da helal olması önemli olmayan hak! Diplomasıza hak olan, EYT mağduru yurttaşlarımıza zulüm olarak yansımakta. Ayıptır, yazıktır, günahtır.” ifadelerini kullandı.