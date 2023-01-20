Kocaeli'de yayılan koku üzerine Valilikten açıklama

Valilikten gelen açıklamaya göre:
" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin elinde bulunan teknik imkanlarla kokunun kaynağı henüz tespit edilememiştir. Bu nedenle daha detaylı inceleme yapılabilmek üzere TÜBİTAK uzmanları da dahil edilerek, Valiliğin koordinasyonunda araştırmalara devam edilmektedir. Kokunun kaynağının tespit edilmesi halinde gereken işlemler yapılarak, gerekli bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.