Kocaeli'de yayılan koku üzerine Valilikten açıklama

Valilikten gelen açıklamaya göre:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin elinde bulunan teknik imkanlarla kokunun kaynağı henüz tespit edilememiştir. Bu nedenle daha detaylı inceleme yapılabilmek üzere TÜBİTAK uzmanları da dahil edilerek, Valiliğin koordinasyonunda araştırmalara devam edilmektedir. Kokunun kaynağının tespit edilmesi halinde gereken işlemler yapılarak, gerekli bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır."