20 Oca 2023 - 14:59- Spor

2.LİG KIRMIZI’DA CUMARTESİ MESAİSİ

2.Lig Kırmızı Grup’ta 21.hafta perdesi yarın iki maçla açılıyor. 14.00’te başlayacak maçlarda Karacabey Belediyespor ile Uşakspor, Ankara Demirspor ile Serik Belediye karşılaşacak.