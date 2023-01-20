20 Oca 2023 - 14:59- Spor G: 20 Oca 2023 - 15:07

2.LİG KIRMIZI’DA CUMARTESİ MESAİSİ

2.Lig Kırmızı Grup’ta 21.hafta perdesi yarın iki maçla açılıyor. 14.00’te başlayacak maçlarda Karacabey Belediyespor ile Uşakspor, Ankara Demirspor ile Serik Belediye karşılaşacak.

20 Oca 2023 - 14:59 - Spor

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