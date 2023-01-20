Diğer maçlar pazar oynanacak. Lider ortağı Kocaelispor, yeni yılın iç sahadaki ilk maçında Kırşehir takımını konuk edecek.
20 Oca 2023 - 14:59- Spor Güncelleme: 20 Oca 2023 - 15:07
2.LİG KIRMIZI’DA CUMARTESİ MESAİSİ
2.Lig Kırmızı Grup’ta 21.hafta perdesi yarın iki maçla açılıyor. 14.00’te başlayacak maçlarda Karacabey Belediyespor ile Uşakspor, Ankara Demirspor ile Serik Belediye karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.