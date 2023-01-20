KARAMÜRSEL’İN SAVAŞI

MAÇ FAZLASI VAR

44 puanlı maç fazlalığı bulunan lider Bağdat, bugün Seka Doğan deplasmanına çıkacak. Lider bu maçı kazanırsa, arayı açma fırsatını bulacak. Kaybederse şampiyonluğu iyice zora sokacak. Seka Doğan ise güçlü lider karşısında ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak, ancak yenilirse büyük olasılıkla lige havlu atacak. Bir zamanlar ilimizi DAL’da (Şimdiki BAL) bile temsil etmiş takım, küme düşerse gelecek yıl 1.Küme’de mücadele verecek. Bu son derece kritik maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak.

MUSTAFA KAYA BEREKETİ

Geçen hafta sonu Bekirdere’yi konuk edip 3-1 yenen Karamürselspor, Mustafa Kaya yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler 34 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde yerini alırken, son 6 paftaya girilirken, tüm maçlarını kazanarak ilk dörtte sağlam şekilde yer almayı arzu ediyor. Bugün 2.sıradaki Çayırovaspor evinde bugün, Play-Off’tan hayli uzaklaşan Çınarlı ile karşılaşacak.