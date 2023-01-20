20 Oca 2023 - 15:06- Spor G: 20 Oca 2023 - 15:11

KARAMÜRSEL’İN SAVAŞI

Süper Amatör Lig A Grubu’nda gözler Play-Off ve düşme hattındaki maçlara çevrildi. Normal sezonda zirvede yer alan Bağdatspor, maç eksiğiyle takip eden rakiplerinden sıyrılamadı
KARAMÜRSEL’İN SAVAŞI mask
Haber albümü için resme tıklayın

MAÇ FAZLASI VAR

 44 puanlı maç fazlalığı bulunan lider Bağdat, bugün Seka Doğan deplasmanına çıkacak. Lider bu maçı kazanırsa, arayı açma fırsatını bulacak. Kaybederse şampiyonluğu iyice zora sokacak. Seka Doğan ise güçlü lider karşısında ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak, ancak yenilirse büyük olasılıkla lige havlu atacak. Bir zamanlar ilimizi DAL’da (Şimdiki BAL) bile temsil etmiş takım, küme düşerse gelecek yıl 1.Küme’de mücadele verecek.  Bu son derece kritik maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak.

MUSTAFA KAYA BEREKETİ

Geçen hafta sonu Bekirdere’yi konuk edip 3-1 yenen Karamürselspor, Mustafa Kaya yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler 34 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde yerini alırken, son 6 paftaya girilirken, tüm maçlarını kazanarak ilk dörtte sağlam şekilde yer almayı arzu ediyor. Bugün 2.sıradaki Çayırovaspor evinde bugün, Play-Off’tan hayli uzaklaşan Çınarlı ile karşılaşacak.
# takım

20 Oca 2023 - 15:06 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.251.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor mask
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor
Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor mask
Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor
Alpay ile yollar ayrıldı mask
Alpay ile yollar ayrıldı
YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ mask
YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ
İzmitli Semih “Üstün” oynadı mask
İzmitli Semih “Üstün” oynadı
Alihan: “Çok mutluyum’’ mask
Alihan: “Çok mutluyum’’
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL