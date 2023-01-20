20 Oca 2023 - 15:10- Asayiş G: 20 Oca 2023 - 15:13

İsmail Yıldırım'ın annesi kalp krizi geçirdi

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın annesi kalp krizi geçirdi
İsmail Yıldırım'ın annesi kalp krizi geçirdi mask
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Karamürsel  Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın annesi kalp krizi geçirdi. Derince   Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nermin Yıldırım'a şu an anjiyo yapılıyor.
# eğitim

20 Oca 2023 - 15:10 - Asayiş

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