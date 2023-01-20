Ömer Lütfi Çelik’in kaleminden yeni transferler

BLACKBURN’LÜ SERHAT ÇOK DİKKAT ÇEKER
Kocaelispor'un yeni transferi genç futbolcu Serhat Taşdemir katıldığı antrenmanlardaki performansı ile güven kazanıyor. Takımla birlikte üçüncü antrenmanına çıkan Serhat, gösterdiği çaba ve performans ile dikkat çekiyor. Buxton FC Takımı'ndan renklerimize bağlanan genç yıldızımız, TFF 2. Lig'in zor koşullarında iyi işler çıkaracak gibi gözüküyor.
ALİHAN 40 YILLIK KÖRFEZLİ GİBİ
Vanspor'dan devre arasında renklerimize bağladığımız Alihan Kubalas, antrenmanlarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Yalçın Kılıç ile birlikte güzel bir ikili olacak temsilcimizde böylece eleştirilen savunma da güçleniyor. İkinci devrede işlerin daha da zorlaşacağı aşikârken, bu iki tecrübeli savunma oyuncusunun savunmamıza duvar örmesi gerekiyor. Gerek fiziki, gerek mental açıdan tamamen hazır gözüken Alihan Kubalas, Kırşehir maçı için canla başla çalışıyor.
ALİHAN DÜNDEN HAZIR
Yeni stoper transferimiz Alihan Kubalas, hem fiziken hem de mental açıdan tamamen hazır gözüküyor.
Mert Çölgeçen çabuk alıştı
Yeşil Siyahlıların devre arasında Kırklarelispor'dan renklerine kattığı 6 numara (ön libero) Mert Çölgeçen takıma kısa sürede alıştı. 21 yaşındaki yetenekli ön libero oyuncu Mert Çölgeçen, Kocaelispor formasına iyice ısındı. Antrenmanlardaki hırslı tavırlarıyla ön plana çıkan yetenekli futbolcu, takım içinde arkadaşlarıyla çok iyi anlaşması dikkatlerden kaçmadı. Güler yüzlü, saygılı ve bir o kadarda yetenekli olan Mert, Kocaelispor formasını, güçlü rakipleri karşısında terletmek için gün sayıyor.
MERT HAZIR KITA
Yeni transfer Mert Çölgeçen takıma iyice alışırken, antrenmandaki hırslı ve güler yüzlü tavırları dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.