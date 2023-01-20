20 Oca 2023 - 15:13- Spor G: 20 Oca 2023 - 15:22

Ömer Lütfi Çelik’in kaleminden yeni transferler

Kocaelispor'un yeni transferi genç futbolcu Serhat Taşdemir katıldığı antrenmanlardaki performansı ile güven kazanıyor. Takımla birlikte üçüncü antrenmanına çıkan Serhat, gösterdiği çaba ve performans ile dikkat çekiyor.

Ömer Lütfi Çelik
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Ömer Lütfi Çelik’in kaleminden yeni transferler mask
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BLACKBURN’LÜ SERHAT ÇOK DİKKAT ÇEKER

Kocaelispor'un yeni transferi genç futbolcu Serhat Taşdemir katıldığı antrenmanlardaki performansı ile güven kazanıyor. Takımla birlikte üçüncü antrenmanına çıkan Serhat, gösterdiği çaba ve performans ile dikkat çekiyor. Buxton FC Takımı'ndan renklerimize bağlanan genç yıldızımız, TFF 2. Lig'in zor koşullarında iyi işler çıkaracak gibi gözüküyor.

ALİHAN 40 YILLIK KÖRFEZLİ GİBİ

Vanspor'dan devre arasında renklerimize bağladığımız Alihan Kubalas, antrenmanlarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Yalçın Kılıç ile birlikte güzel bir ikili olacak temsilcimizde böylece eleştirilen savunma da güçleniyor. İkinci devrede işlerin daha da zorlaşacağı aşikârken, bu iki tecrübeli savunma oyuncusunun savunmamıza duvar örmesi gerekiyor. Gerek fiziki, gerek mental açıdan tamamen hazır gözüken Alihan Kubalas, Kırşehir maçı için canla başla çalışıyor.

ALİHAN DÜNDEN HAZIR

Yeni stoper transferimiz Alihan Kubalas, hem fiziken hem de mental açıdan tamamen hazır gözüküyor.

Mert Çölgeçen çabuk alıştı

Yeşil Siyahlıların devre arasında Kırklarelispor'dan renklerine kattığı 6 numara (ön libero) Mert Çölgeçen takıma kısa sürede alıştı. 21 yaşındaki yetenekli ön libero oyuncu Mert Çölgeçen, Kocaelispor formasına iyice ısındı. Antrenmanlardaki hırslı tavırlarıyla ön plana çıkan yetenekli futbolcu, takım içinde arkadaşlarıyla çok iyi anlaşması dikkatlerden kaçmadı. Güler yüzlü, saygılı ve bir o kadarda yetenekli olan Mert, Kocaelispor formasını, güçlü rakipleri karşısında terletmek için gün sayıyor.

MERT HAZIR KITA

Yeni transfer Mert Çölgeçen takıma iyice alışırken, antrenmandaki hırslı ve güler yüzlü tavırları dikkat çekiyor.

# takım, Kocaelispor, genç

20 Oca 2023 - 15:13 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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