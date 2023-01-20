Bakanı Nebati "Kocaeli örnek kentimiz''

AKP'nin ‘ Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı bugün Kocaeli’de gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin olacağı porgramda misafir MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle 12 ilçede aynı anda 12 ayrı program gerçekleştireceklerini açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programının Kocaeli ayağı bugün İzmit’te gerçekleştirilecek. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve milletvekillerinin de katılacağı programın konuğu ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Program kapsamında bugün İzmit’e gelen Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk olarak İzmit Yürüyüş Yolu bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Nebati’ye ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milltevekili İlyas Şeker de eşlik etti. Ziyaret sonrasında Nebati MÜSİAD’ın bugün gerçekleştirilen genel kuruluna katıldı.Ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na geçen Nebati, burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi. AKP İl Başkanlığı’ndaki buluşmaya Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman Emine Zeybek, İlyas Şeker, AKP MKYK Yedek Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

“GÜZELLEŞİYOR”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Kocaeli ilimiz, kalkınma hamlemiz ve hizmet siyasetimiz konusunda örnek bir kentimiz. Yerli otomobolimizin çıkış yeri Kocaeli’dir. Osmangazi Köprüsü’nün de ülkemize olan katma değeri gün geçtikçe artmaktadır. Şehir Hastaneleri ile ilgili de şikayetlerde bulunanlar Şehir Hastaneleri’nin de ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördü. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 30 ayrı proje ile hayata geçirdiği toplu konut projeleri ile Kocaeli gün geçtikçe güzelleşmektedir.

“BU İŞ BİTMİŞ”

İstanbul’dan sonra en büyük sanayi merkezi Kocaeli’miz gücüne güç katmaya devam ediyor. Her geçen ay ihracatta rekor kırıyor. Dilovası ağır sanayinin altında kaybolmuş bir şehirken bugün alınan önlemlerle bir cazibe merkez oldu. Sekapark, Ormanya gibi projeler iktidarımız tarafından şehrimize kazandırılmıştır. Tramvay, metro hattı, İzmit Kent Meydanı projesi vatandaşımızın yaşam kalitesini artıran projelerdir. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını da en kısa sürede Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bütçede kaydettiğimiz somut başarılarımız da ortadadır. Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Aralık ayında beli kırılırcasına düşen enflasyon eğilimi vatandaşlarımız tarafından da hissedildi. Bugün Kocaeli’deki esnaf ziyaretimizde ve MÜSİAD’daki kongrede de gördük ki bu iş bitmiş.

“DEVAM EDECEĞİZ”

Enflasyonun daha da düşeceğine olan inanç da pekişmiş durumda. Bundan sonraki süreçte de vatandaşımızı destek paketleri ile rahatlatmaya devam edeceğiz. Olumsuz yaygara yapanların tam tersine yılı iyi bir şekilde kapattık. 2023 yılı, EYT başta olmak üzere alınmış kararlar bütçe tasarrufundan taviz vermeden oluşturulmuştur. Ülkemizde muhalefet adı altında eleştirilen projelerde ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Dev gibi eserleri Cumhurbaşkanımız önderliğinde yerine getirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerini kullandı.