Bakanı Nebati "Kocaeli örnek kentimiz''

AKP'nin ‘ Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı bugün Kocaeli’de gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin olacağı porgramda misafir MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle 12 ilçede aynı anda 12 ayrı program gerçekleştireceklerini açıkladı.
TÜRKİYE GENELİNDE
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programının Kocaeli ayağı bugün İzmit’te gerçekleştirilecek. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve milletvekillerinin de katılacağı programın konuğu ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu
ESNAFI ZİYARET ETTİ
Program kapsamında bugün İzmit’e gelen Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk olarak İzmit Yürüyüş Yolu bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Nebati’ye ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milltevekili İlyas Şeker de eşlik etti. Ziyaret sonrasında Nebati MÜSİAD’ın bugün gerçekleştirilen genel kuruluna katıldı.Ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na geçen Nebati, burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi. AKP İl Başkanlığı’ndaki buluşmaya Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman Emine Zeybek, İlyas Şeker, AKP MKYK Yedek Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il ve ilçe yöneticileri katıldı.
“GÜZELLEŞİYOR”
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Kocaeli ilimiz, kalkınma hamlemiz ve hizmet siyasetimiz konusunda örnek bir kentimiz. Yerli otomobolimizin çıkış yeri Kocaeli’dir. Osmangazi Köprüsü’nün de ülkemize olan katma değeri gün geçtikçe artmaktadır. Şehir Hastaneleri ile ilgili de şikayetlerde bulunanlar Şehir Hastaneleri’nin de ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördü. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 30 ayrı proje ile hayata geçirdiği toplu konut projeleri ile Kocaeli gün geçtikçe güzelleşmektedir.
“BU İŞ BİTMİŞ”
İstanbul’dan sonra en büyük sanayi merkezi Kocaeli’miz gücüne güç katmaya devam ediyor. Her geçen ay ihracatta rekor kırıyor. Dilovası ağır sanayinin altında kaybolmuş bir şehirken bugün alınan önlemlerle bir cazibe merkez oldu. Sekapark, Ormanya gibi projeler iktidarımız tarafından şehrimize kazandırılmıştır. Tramvay, metro hattı, İzmit Kent Meydanı projesi vatandaşımızın yaşam kalitesini artıran projelerdir. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını da en kısa sürede Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bütçede kaydettiğimiz somut başarılarımız da ortadadır. Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Aralık ayında beli kırılırcasına düşen enflasyon eğilimi vatandaşlarımız tarafından da hissedildi. Bugün Kocaeli’deki esnaf ziyaretimizde ve MÜSİAD’daki kongrede de gördük ki bu iş bitmiş.
“DEVAM EDECEĞİZ”
Enflasyonun daha da düşeceğine olan inanç da pekişmiş durumda. Bundan sonraki süreçte de vatandaşımızı destek paketleri ile rahatlatmaya devam edeceğiz. Olumsuz yaygara yapanların tam tersine yılı iyi bir şekilde kapattık. 2023 yılı, EYT başta olmak üzere alınmış kararlar bütçe tasarrufundan taviz vermeden oluşturulmuştur. Ülkemizde muhalefet adı altında eleştirilen projelerde ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Dev gibi eserleri Cumhurbaşkanımız önderliğinde yerine getirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Lazoğli - Kocaeli de her kesin ekmeğini yediği onurumuz gururumuz ekmek teknemiz Seka gibi bir fabrikayı kapat yerine sekaparkı yap aç aç yuvarlan dur birde bununla övün.. 14 mayısı iple çekiyoruz.
Dost - EYT LERE DAHA MAAS ODEMEDEN,100,12 SINI CALDILAR,HIRSIZLAR,YARADAN BETER ETSIN HEPSINI.
Aci Gerçekler - Ne de olsa ONLAR BİR PENSİLVANYALI
PENSİLVANYA SUYU İÇMİŞ,
PENSİLVANYA DA ELLERİ KİRLENMİŞ
HALA O ELLER YIKANMAMIŞ
PENSİLVANYA HAVASI SOLUMUŞLAR
Kullar Ali - Sn bakan emekli perişan ..BÜTÜN EMEKLİLER DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN.. Maaş 15 gün zar zor gidiyor..Hâlâ Sizi destekleyen emeklilere ithaf olunur.
serkan izmit - Ziyaaaa
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.