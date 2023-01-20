20 Oca 2023 - 16:02- Spor G: 20 Oca 2023 - 16:05

PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN

TFF 3. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Belediye Derincespor, bugün sahasında ülkemizin köklü kulüplerinden Karşıyaka ile karşılaşacak
PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN mask
Büyütmek için resme tıklayın

ESKİŞEHİR’İ 3-2 İLE DEVİRDİLER

Geçtiğimiz hafta sonu, tarihi kulüp Eskişehirspor'u deplasmanda 3-2 devirip yoluna devam eden sarı lacivertliler, Play - Off hattında kalmak için mücadele ediyor. Grubunda 5. Sırada olan Derince, 3. Sıradaki zorlu rakibini konuk edecek. Karşılaşma Belediye Derince Doğal Çim Stadı'nda oynanacak ve 14.00' te başlayacak. Karşılaşmayı Sezer Yalçın yönetecek.

20 Oca 2023 - 16:02 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.251.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Tereyağından kıl çeker gibi halledecektik, olmadı” mask
“Tereyağından kıl çeker gibi halledecektik, olmadı”
ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN” mask
ENGİN KOYUN: “BONSERVİSİNİ AL GEL” YASİN ÖZTEKİN: “O İŞ BENDE, BEKLEYİN”
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor mask
Ahmet Arık İsrail’den yarın dönüyor
Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor mask
Yasin Öztekin Kocaelispor’u çok istiyor
Alpay ile yollar ayrıldı mask
Alpay ile yollar ayrıldı
YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ mask
YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL