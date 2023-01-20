PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN

ESKİŞEHİR’İ 3-2 İLE DEVİRDİLER

Geçtiğimiz hafta sonu, tarihi kulüp Eskişehirspor'u deplasmanda 3-2 devirip yoluna devam eden sarı lacivertliler, Play - Off hattında kalmak için mücadele ediyor. Grubunda 5. Sırada olan Derince, 3. Sıradaki zorlu rakibini konuk edecek. Karşılaşma Belediye Derince Doğal Çim Stadı'nda oynanacak ve 14.00' te başlayacak. Karşılaşmayı Sezer Yalçın yönetecek.