PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN

ESKİŞEHİR’İ 3-2 İLE DEVİRDİLER
Geçtiğimiz hafta sonu, tarihi kulüp Eskişehirspor'u deplasmanda 3-2 devirip yoluna devam eden sarı lacivertliler, Play - Off hattında kalmak için mücadele ediyor. Grubunda 5. Sırada olan Derince, 3. Sıradaki zorlu rakibini konuk edecek. Karşılaşma Belediye Derince Doğal Çim Stadı'nda oynanacak ve 14.00' te başlayacak. Karşılaşmayı Sezer Yalçın yönetecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.