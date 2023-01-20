Kartepe eteklerinde spor ‘ZİRVESİ’

AĞRA BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kentimizin önde gelen gazeteleri ve televizyonlarının, spor müdürleri ile spor muhabirleri Kartepe Kulüpler Birliği'nin düzenlediği yemekte buluştu. Davete Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri de davete katıldı. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, spor basınını bir araya getiren yemekte ''Kartepe Kulüpler Birliği olarak sizlerle bu akşam bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Bugün Kartepe Kulüpler Birliği olarak, gecesini gündüzüne katan, yağmur çamur demeden bu kente haber yapan siz değerli basın mensuplarını ve basınımızı bir araya getirip, teşekkür etmek istedik. Unutmamak lazımdır, siz olmasanız, bu kentin spor anlamındaki tanıtımı noktasında bu kadar ilerleme olmazdı. Ne sporcu kardeşlerimiz yetişir, ne de bu kadar çok kulüp kurulurdu. Ama sizlerin bu kente hizmetleri, bu kentte yapmış olduğunuz değerlerden dolayı bu kent, 81 vilayet arasında her zaman üst sıralarda yerini almıştır” dedi.

SİZ YAZMADIĞINIZ SÜREC, ÇABALAR BOŞA OLUR

Ağra sözlerine şöyle devam etti: “Siz kaleminizi gazeteye kağıda yazmadığınız sürece, bu kentte sahalarda ne kadar çok top oynanırsa oynansın, ne kadar çok kulüp kurulursa kurulsun, kitlelere ulaştırılmadığı sürece hiçbir anlamı yoktur. Siz gerçekten bu işi bizlerin en büyük destekçileri olarak, bu insanların bu kentin spor okuyucularına güzel haberler yaparak, bu kentin geleceğine, gençliğine emek vererek, bu kenti yüceltmek için sizlerle birlikte yer alarak, var gücümüzle çalışmaktasınız.”

''BU AKŞAM ÇOK GURURLUYUZ''

Kartepe'de icra edilen faaliyetleri de anlatan Ağra “Tabii bu akşam çok gururluyuz. Neden? Kartepe ilçemizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Böyle bir akşamda bizim davetimizi geri çevirmeyerek burada bulunmanızdan dolayı, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizler Kartepe Kulüpler Birliği olarak göreve geldiğimiz günden itibaren, aktif olarak çalışmaktayız Hiçbir kişiyi unutmamak lazım. Tabii gönlümüz kırık. Ebedi hayata geçirilen başta Ahmet Akay ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onun da çok büyük emeği var ve ondan önceki tanıdığımız tanımadığımız tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine geride kalan ailelerine sabırlar ihsan ediyorum. 12 ilçede çok aktif çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İlçemizde de bunun en büyük destekçisi olan Kartepe Belediye Başkanımız sayın Mustafa Kocaman'dır. Bugün bu imkanları bize sunan Kartepe'de 34 tane kulübe imkan sunan Kartepe Belediye Başkanımıza sizlerin huzurunda da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geleceğe yatırım yapmayan geçmişe yatırım yapamaz. Çünkü gelecek çok önemli'' dedi.

''İYİ NESİLLER YETİŞTİRMEMİZ LAZIM''

Ağra sözlerini şöyle tamamladı: “İyi nesiller, iyi sporcular yetiştirmemiz lazım. Kartepe'yi, 12 ilçenin sporcu yetiştirme merkezi haline getirilmek üzere, kulüp başkanlarımızla birlikte gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren iki tane altyapısı bulunan Kartepemiz'de bugün Allah'ımıza şükürler olsun, 14 tane kulübümüzde altyapıları kurmuş bulunuyoruz. Tabii sizleri bu akşam böyle basın açıklaması olarak değil, iki kelam etmeden geçmeyelim dedik. Biz Kartepe Kulüpler Birliği olarak, sizlerin haberlerinize göre çok iyi şekilde ilerliyoruz. Yapacağımız çok işler var mı? 2023 yılında Kartepe spora doyacak. Çünkü biz göreve geldiğimizde kongrede şunu söyledik: Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı ve yöneticileri yatmayacak ilçesine hizmet edecek, geleceğine hizmet edecek. Sözümüzü tuttuk, tutuyoruz'' .

SPORDAN GELEN CEMİYET BAŞKANI CEMAL KAPLAN: “HAKAN YAĞCIOĞLU VE HAYRETTİN ALBAYRAK’IN EMRİNDE 10 YIL GÖREV YAPTIM”

Spor muhabirliği kökenli olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan da ''Çok değerli mesai arkadaşlarım. Ben de yıllardır sporun içerisindeydim. İlk beni gazeteciliğe başlatan Vedat Tekin kardeşim, bana spor muhabiri olarak görev yap demişti. Ben de o zaman Hakan Yağcıoğlu ve Hayrettin Albayrak'ın emrinde yaklaşık bir on yıl spor muhabirliği yaptım. Dış statta, eski statta o tozu toprağa yuttuk. Halen tedavi görüyorum onların yüzünden. Sonra terfi ettik. Kocaeli TV'nin Spor Müdürlüğü'ne geldikten sonra Kocaelispor'u takip etmeye başladık. Daha sonrasında yeşil saha ile tanıştık''

''BUNDAN SONRA DA BİR ARAYA GELECEĞİZ''

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, bundan sonra da çeşitli zamanlarda spor basını ile bir araya geleceklerini belirtti. Kaplan: ''Ben burada birçok arkadaşımla beraber çalıştım. Ziya Ulaş'la çalıştım. Süleyman Durak'la çalıştım. Orhan Balcı, Yılmaz Değirmenci, Kenan Meriç, Zafer Onar, bir sürü arkadaşla beraber çalıştık. Kocaeli gerçekten sporcu kenti oldu. Böyle bir geceyi tertip ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizim spor camiası farklı bir camia, güçlü bir camia. Bazen bir deplasmana gittiğimiz zaman 10-15 beş kişi giderdik. Ya, bu ne derlerdi. On beş kişi niye bu kadar geldiniz diye sorarlardı. O zaman Kocaeli'nin ne kadar güçlü bir basın olduğunu anlatmıştık. Şimdi burada da o keyfi yaşıyoruz. Sporla ilgili önemli bir çalışma yapıyoruz. Onu da size duyuracağız. Bir dönem yapmıştık, ikinci dönemini yapacağız. Bundan sonra değişik zamanlarda spor camiasını bir araya getireceğiz. Çünkü biz eski dostlarız ve buraya geldik. Sizinle beraber oldum. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum'' dedi.