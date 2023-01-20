20 Oca 2023 - 16:09- Spor G: 20 Oca 2023 - 16:12

İzmit Belediyeli güreşçiler yeni sezonu iple çekiyor

İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, yeni sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor
İzmit Belediyeli güreşçiler yeni sezonu iple çekiyor mask
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TAM BİR MADALYA AVCISI

Katıldığı organizasyonlarda kazandığı madalyalarla kenti başarı ile temsil eden İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, bu başarılarını yeni yılda da sürdürmek adına çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Cephanelik Spor Tesisleri’nde bulunan salonda antrenmanlarını sürdüren ekip, salon dışında da kondisyon ve motivasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

HAZIRLIKLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yeni yılda yapılacak organizasyonlar öncesi yapılan çalışmaları yakından takip eden İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, bu sezondan da takım olarak umutlu olduklarını dile getirdi. Yeni başarıların geleceğine inandığını belirten Erenkaya, “Yeni sezonda da yeni başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Genç sporculara da kapılarımız her zamanki gibi açık olmaya devam edecek” dedi.

ERENKAYA, “BU KENTİN GENÇLERİNE İNANIYORUZ”

İzmit Belediyespor Kulübü olarak bu kentin gençlerine inandıklarının altını çizen Başkan Erenkaya, “Bu kentin potansiyelinin farkındayız. Bizim görevimiz bu potansiyeli değerlendirmek ve gençlerimize sahip çıkmaktır. Bütün gayemiz gençlerimize bir şeyler kazandırabilmek. Bizlere bu yolda desteklerini her daim hissettiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

# takım, genç

20 Oca 2023 - 16:09 - Spor

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