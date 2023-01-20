20 Oca 2023 - 16:11- Spor G: 20 Oca 2023 - 16:15

İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek

İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında sömestr dönemi başvuruları başladı
İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek mask
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İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, çocuklar yüzme öğrenmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 11.00 ile 15.00 arasında eğitime katılacak olan çocuklar, 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde derslerini sürdürecek.

SON BAŞVURU 23 OCAK

7-14 yaş arası çocukların severek katıldığı “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşecek. Bir aylık eğitimin ardından temel eğitimi geçen çocuklar, İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme şansı yakalayacak.

# İzmit belediyesi

20 Oca 2023 - 16:11 - Spor

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