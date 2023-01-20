20 Oca 2023 - 16:35- Ekonomi G: 20 Oca 2023 - 16:40

Dino Lino Fun Park Gebze Center'da açıldı

Gebze ve çevresinin ekonomisine ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayarak bir alışveriş merkezinden daha fazlasını sunan Gebze Center, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Alışılmışın dışında bir bakış açısı ve benzersiz konseptiyle eğlence sektörüne yeni bir soluk katacak olan Dino Lino Fun Park, Gebze Center’da açıldı. 
Dino Lino Fun Park Gebze Center'da açıldı mask
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Gebze’de sosyal yaşamın kalbi olmaya devam eden Gebze Center, marka portföyüne çocukların vazgeçilmezi olacak bir markayı daha ekledi. 2 bin 300 metrekarelik bir alanda kurulan, hikayesi ve konseptiyle Türkiye’de bir ilk olan Dino Lino Fun Park, 20 Ocak Cuma günü Gebze Center’da açıldı. 

 Doğuş GYO CEO’su Çağan Erkan, Fiba CP CEO’su Yurdaer Kahraman ve Dino Lino Kurucusu Mustafa Dal’ın ev sahipliğinde, protokolün de katılımıyla gerçekleşen açılışa çok sayıda davetli ilgi gösterdi. 

 Trambolin park, bot kaydırağı, soft play alanı, su havuzu, kum parkı, tırmanma alanı, karnaval oyunları, etkinlik ve doğum günü alanlarını bir arada toplayarak eşsiz bir eğlence imkanı sunan Dino Lino Fun Park, çocukların ve ailelerin vazgeçilmesi olacak. 

 Eğlence sektörüne yeni soluk getirecek yepyeni bir proje

Türkiye’de yönetimini aldıkları ilk proje olan Gebze Center ile ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Fiba CP CEO’su Yurdaer Kahraman, “Gebze Center’ın hem ziyaretçiler hem de kiracılar için önemli bir cazibe merkezi olması için çalışmaya ve bu yönde projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gebze Center her ihtiyaca yönelik talepleri karşılayacağınız bir yer. Gebze ve çevresinin hem ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz hem de bu bölgenin sosyal yaşam alanı olmaya devam ediyoruz. Dino Lino Fun Park ile birlikte de eğlence sektörüne yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye’de bir ilk olan bu konsepti, çocuklar ve aileleriyle buluşturmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” dedi. 

 Gebze Center’ın bölge halkına en iyi hizmeti vermek gibi bir misyonu var

Güvenli çalışma, alışveriş ve sosyal alanlarıyla örnek bir AVM olan Gebze Center bünyesinde birçok başarılı projenin bölge insanıyla buluştuğuna dikkat çeken Doğuş GYO CEO’su Çağan Erkan, “Gebze Center’ın bölgeye her zaman katma değer sağlayan ve bölge halkına en iyi şekilde hizmet vermeyi misyon edinmiş bir kültürü var. Buradan yola çıkarak çocuklar için çok güzel bir projeyi bir hayali daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gebze Center’a bu güzel yatırımı gerçekleştiren Sayın Özcan Dal ve Sayın Mustafa Dal’a teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

 

Hayalimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz

Kendi markaları olan Dino Lino Fun Park’ı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dino Lino Kurucusu Mustafa Dal, “3 kuşaktır sadece lunapark oyuncakları üreten ve parklarını işleten bir aileden geliyorum. Kapalı alanda tema parklarımız var ama neden daha farklı bir şekilde çocuklara ve ailelerine dokunacak bir hikâye olmasın diye düşündüm. Buradan yola çıkarak bir abi kardeş profi li oluşturdum. Ve bu hayalimizi Gebze Center AVM’de gerçekleştirme şansı yakaladık. Hayalimize ortal olan Doğuş GYO’ya, Fiba CP’ye, Gebze Center AVM’ye ve herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

# türkiye

20 Oca 2023 - 16:35 - Ekonomi

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