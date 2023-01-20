MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı Masa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavdar, “10 defa bir araya gelen 6’lı Masa partileri, 100 defa da toplansalar bir isim belirleyemezler. Çünkü bu masanın göbek kordonu HDP’ye bağlıdır. HDP’den birkaç gün önce yapılan açıklamanın ‘Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkarırsa destekleriz’ şeklinde olması, 6’lı masaya verilen bir işaret fişeği olmuştur. Dayattıkları isimlerden birisi aday yapılmazsa kendi adaylarıyla seçime girecekleri tehdidini de masanın üstüne fırlatmışlardır” dedi.
20 Oca 2023 - 16:40- Siyaset Güncelleme: 20 Oca 2023 - 16:43
MHP’li Çavdar: 6’lı Masa’nın göbek kordonu HDP’ye bağlı
MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, “10 defa bir araya gelen 6’lı Masa, 100 defa da toplansalar bir isim belirleyemezler. Çünkü bu masanın göbek kordonu HDP’ye bağlıdır” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Zülküf - Kendi fikirleri olmayan ellerine verilmis kağıdı okuyan sunucular bunlar
Samim - Siz kendi işinize bakın fakirleştik temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bırakın artık...
Lazoğli - Ülkücülüğü bitirdiniz hala daha ne yüzle sağa sola çamur atıyorsunuz bu ne pişkinlik yahu...Evvela bir kendinize baksanız biz neredeyiz kimlerle beraberiz emperyalizmin uşağı akp nin çarkına su taşımaktan başka ne yapıyorsunuz Allah aşkına yahu.
Tekin 41 - BİTİK AKÜSÜNÜZ.OYUNUZ YUZDE 4.
V.celık - Sarayci - Rantçı ve
omurgasız çakma milliyetçiliğe
bir örnek daha.
Konuşmuş olmak için konuşan
Ve bir yerlerden bir şeyler kopartaya endeksli konuşma.
Adı parti
Sözde genel başkanı olan bir parti
Ama kendi kimliği ile adayı yok
AKP nin genel başkanına
AKP liden çok sahiplenen
AKP Genel başkanınin ARKASINA saklanan bir partinin AKP Gölcük İlçe Başkanlığının gölgesindeki bir ilçe görevlisinin
İftira merkezli konuşması işte
Kendilerine saygısı olmayan bir siyasi harekete ve o hareketin
Bilgi sahibi olmadan
Fikir sahibi olduğunu zanneden
Zavallıllarin getirdiği
ve güneş görmüş kar gibi erittikleri
MHP ye yazık
İftiralari MİLLET unutmaz
Unutmayacak
UNUTTURMAYACAGIZ da
VE iftira ve yalancilara
hesap kesecek MİLLET
MİLLETIN HESAP KESECEĞİ
O SENE
BU SENE
Ayhan - Elli senelik partimi başka bir partinin emireri haline getirdiniz hala konuşabiliyorsunuz.
Burhan Gülkan - Hdp kadar oy al ondan sonra konuş,siz içinizden aday bile çıkaramayıp hazırdan akepartisinin adayı bizim adayımız dediniz,merak etme 6 lı masanın adayı sizi bir daha çıkmamak üzere sandığa gömecek
Türk - Sayın başkan şuanki ortağınız daha önce bunlarla iş birliği yapmadı Osman öcalana mektup okutmadımı onuda boşverelim neden lideriniz Birgün olsun ben adayım diyemedi lideriniz genel başkan olduğunda MHP nin oyuna bakın şimdiki oyuna bakın barajın altında kalıyor koskoca MHP nin düştüğü duruma bakın siz bunun çaresine bakın
Çekirge - Başbuğumuzun kemikleri sızlıyor zamanında ipi gösterdiğine şimdi kuyruk olmak emeğe yazık...
Otomobilci - koltuk sevdası yüzünden kuruluş amacınıza ters haraket ederken gençlik sevdamız bir partiyi böle böle hdp den bile az oy almaya mahkum ettiniz .sizlere ve koltuk sevdanıza yazıklar olsun
Beka Beka - AĞZI OLAN KONUŞUYOR İŞTE
Fatih - Fetönün kankasına yamanıp millete hikaye okumayın
Önce kendinizi aklayın Akp ye dediklerinizin arkasında durun
Murtaza - MHP mafya ile arasına mesafe koysun. Yoksa yok olup gidecek
Oyu %4 düşmüş bir partı muhasebe yapar
Kartepeli - Zamanında ipi gösterip şimdi kimin kuyruğu konuşmasını biliyorsan konuş adam sansınlar konuşmayı bilmiyorsan sus insan sansınlar...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.