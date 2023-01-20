20 Oca 2023 - 16:40- Siyaset G: 20 Oca 2023 - 16:43

MHP’li Çavdar: 6’lı Masa’nın göbek kordonu HDP’ye bağlı

MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, “10 defa bir araya gelen 6’lı Masa, 100 defa da toplansalar bir isim belirleyemezler. Çünkü bu masanın göbek kordonu HDP’ye bağlıdır” dedi
MHP’li Çavdar: 6’lı Masa’nın göbek kordonu HDP’ye bağlı mask

MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı Masa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavdar, “10 defa bir araya gelen 6’lı Masa partileri, 100 defa da toplansalar bir isim belirleyemezler. Çünkü bu masanın göbek kordonu HDP’ye bağlıdır. HDP’den birkaç gün önce yapılan açıklamanın ‘Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkarırsa destekleriz’ şeklinde olması, 6’lı masaya verilen bir işaret fişeği olmuştur. Dayattıkları isimlerden birisi aday yapılmazsa kendi adaylarıyla seçime girecekleri tehdidini de masanın üstüne fırlatmışlardır” dedi.

20 Oca 2023 - 16:40 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
14

Zülküf - Kendi fikirleri olmayan ellerine verilmis kağıdı okuyan sunucular bunlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 21:24
13

Samim - Siz kendi işinize bakın fakirleştik temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bırakın artık...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 21:22
12

Lazoğli - Ülkücülüğü bitirdiniz hala daha ne yüzle sağa sola çamur atıyorsunuz bu ne pişkinlik yahu...Evvela bir kendinize baksanız biz neredeyiz kimlerle beraberiz emperyalizmin uşağı akp nin çarkına su taşımaktan başka ne yapıyorsunuz Allah aşkına yahu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 20:58
10

V.celık - Sarayci - Rantçı ve

omurgasız çakma milliyetçiliğe

bir örnek daha.

Konuşmuş olmak için konuşan

Ve bir yerlerden bir şeyler kopartaya endeksli konuşma.

Adı parti

Sözde genel başkanı olan bir parti

Ama kendi kimliği ile adayı yok

AKP nin genel başkanına

AKP liden çok sahiplenen

AKP Genel başkanınin ARKASINA saklanan bir partinin AKP Gölcük İlçe Başkanlığının gölgesindeki bir ilçe görevlisinin

İftira merkezli konuşması işte

Kendilerine saygısı olmayan bir siyasi harekete ve o hareketin

Bilgi sahibi olmadan

Fikir sahibi olduğunu zanneden

Zavallıllarin getirdiği

ve güneş görmüş kar gibi erittikleri

MHP ye yazık

İftiralari MİLLET unutmaz

Unutmayacak

UNUTTURMAYACAGIZ da

VE iftira ve yalancilara

hesap kesecek MİLLET

MİLLETIN HESAP KESECEĞİ

O SENE

BU SENE

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 19:00
09

Ayhan - Elli senelik partimi başka bir partinin emireri haline getirdiniz hala konuşabiliyorsunuz.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 18:31
08

Burhan Gülkan - Hdp kadar oy al ondan sonra konuş,siz içinizden aday bile çıkaramayıp hazırdan akepartisinin adayı bizim adayımız dediniz,merak etme 6 lı masanın adayı sizi bir daha çıkmamak üzere sandığa gömecek

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 18:09
07

Türk - Sayın başkan şuanki ortağınız daha önce bunlarla iş birliği yapmadı Osman öcalana mektup okutmadımı onuda boşverelim neden lideriniz Birgün olsun ben adayım diyemedi lideriniz genel başkan olduğunda MHP nin oyuna bakın şimdiki oyuna bakın barajın altında kalıyor koskoca MHP nin düştüğü duruma bakın siz bunun çaresine bakın

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:46
06

Çekirge - Başbuğumuzun kemikleri sızlıyor zamanında ipi gösterdiğine şimdi kuyruk olmak emeğe yazık...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:40
05

Otomobilci - koltuk sevdası yüzünden kuruluş amacınıza ters haraket ederken gençlik sevdamız bir partiyi böle böle hdp den bile az oy almaya mahkum ettiniz .sizlere ve koltuk sevdanıza yazıklar olsun

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:17
03

Fatih - Fetönün kankasına yamanıp millete hikaye okumayın

Önce kendinizi aklayın Akp ye dediklerinizin arkasında durun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:03
02

Murtaza - MHP mafya ile arasına mesafe koysun. Yoksa yok olup gidecek

Oyu %4 düşmüş bir partı muhasebe yapar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:02
01

Kartepeli - Zamanında ipi gösterip şimdi kimin kuyruğu konuşmasını biliyorsan konuş adam sansınlar konuşmayı bilmiyorsan sus insan sansınlar...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 16:54
Diğer 12 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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