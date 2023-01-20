MHP’li Çavdar: 6’lı Masa’nın göbek kordonu HDP’ye bağlı

MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı Masa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavdar, “10 defa bir araya gelen 6’lı Masa partileri, 100 defa da toplansalar bir isim belirleyemezler. Çünkü bu masanın göbek kordonu HDP’ye bağlıdır. HDP’den birkaç gün önce yapılan açıklamanın ‘Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkarırsa destekleriz’ şeklinde olması, 6’lı masaya verilen bir işaret fişeği olmuştur. Dayattıkları isimlerden birisi aday yapılmazsa kendi adaylarıyla seçime girecekleri tehdidini de masanın üstüne fırlatmışlardır” dedi.