20 Oca 2023 - 16:52- Ekonomi G: 20 Oca 2023 - 16:56

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Emeklilerin 2018'de almaya başladığı ikramiyeye 5 yılda yalnızca 100 lira ekleme yaptı. Tartışmalı verileri ile sık sık gündem olan TÜİK’in enflasyon rakamına göre iktidar, ikramiyeyi 2 bin liraya çıkaracağı öne sürüldü.
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu mask

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 1.000 liralık ikramiyeye 5 yıldır hiçbir zam uygulanmadı. Son olarak hükümet, geçen yıl emekli ikramiyelerine 100 lira zam yapmış olsa da söz konusu artış emeklilerin tepkisini çekmişti.

İYİ PARTİ'NİN ZAM TEKLİFİNİ CUMHUR İTTİFAKI REDDETMİŞTİ

2018’de verilen 1.000 TL tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3.700 liraya denk geldiğini ifade eden İYİ Parti’nin TBMM’ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3.500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL’ye yükseltilecekti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN 2000 LİRA SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

AKP'li kaynaklara dayandırılan iddiaya göre hükümet, 2022 yılında yapılan ve emekliler tarafından eleştirilen 100 liralık artış oranını yeni yılda yapacağı büyük bir zam ile telafi etmek istiyor.

Gerçek Gündem’in haberine göre; TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapmaya hazırlanılırken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 2000 lira seviyesine çekmesi bekleniyor. (Yeniçağ)

# AKP, İyi Parti

20 Oca 2023 - 16:52 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

Hamdi - Sandıkta öyle bir ikramiye vericez ki bu iktidar ömrü boyunca unutamayacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 21:24
07

Saffet - Tayyibe güzel bir bayram ikramiyesi vereceğiz ve emekli edeceğiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 21:17
05

Peçete Kağıtları - Bu eskiçağ ve onun yandaşları bırak ikramiye vermeyi aylıkları veremediğinden emekliler banka kuyruğunda ya hastahaneye yada kütttt bağçeşmeye gidiyordu zaten peçete diye bir yerde kullanılıyorlar

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Ocak 18:55
03

Ayhan - Ah seçim ah, sen de olmasan ne olur bu insanların hali.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 18:29
02

Eski Ak Partili - 6 lı masa 6lı masa 6 lı masa CHP CHP CHP iyi parti iyi parti iyi parti akp nah sana oy nah mısır koçanı sana

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:40
01

Emekli - Vereceğiz biz Akp-Mhp ye ikramiye

Emekli ikramiyesi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:00
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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