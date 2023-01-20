Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 1.000 liralık ikramiyeye 5 yıldır hiçbir zam uygulanmadı. Son olarak hükümet, geçen yıl emekli ikramiyelerine 100 lira zam yapmış olsa da söz konusu artış emeklilerin tepkisini çekmişti.
İYİ PARTİ'NİN ZAM TEKLİFİNİ CUMHUR İTTİFAKI REDDETMİŞTİ
2018’de verilen 1.000 TL tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3.700 liraya denk geldiğini ifade eden İYİ Parti’nin TBMM’ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3.500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL’ye yükseltilecekti.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN 2000 LİRA SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR
AKP'li kaynaklara dayandırılan iddiaya göre hükümet, 2022 yılında yapılan ve emekliler tarafından eleştirilen 100 liralık artış oranını yeni yılda yapacağı büyük bir zam ile telafi etmek istiyor.
Gerçek Gündem’in haberine göre; TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapmaya hazırlanılırken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 2000 lira seviyesine çekmesi bekleniyor. (Yeniçağ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Hamdi - Sandıkta öyle bir ikramiye vericez ki bu iktidar ömrü boyunca unutamayacak
Saffet - Tayyibe güzel bir bayram ikramiyesi vereceğiz ve emekli edeceğiz
Tekin 41 - HİKAYE.MAX 1500..
Peçete Kağıtları - Bu eskiçağ ve onun yandaşları bırak ikramiye vermeyi aylıkları veremediğinden emekliler banka kuyruğunda ya hastahaneye yada kütttt bağçeşmeye gidiyordu zaten peçete diye bir yerde kullanılıyorlar
Yaşasın Seçim - Ah seçim ah! Sen nelere kadirsin!
Ayhan - Ah seçim ah, sen de olmasan ne olur bu insanların hali.
Eski Ak Partili - 6 lı masa 6lı masa 6 lı masa CHP CHP CHP iyi parti iyi parti iyi parti akp nah sana oy nah mısır koçanı sana
Emekli - Vereceğiz biz Akp-Mhp ye ikramiye
Emekli ikramiyesi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.