Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 1.000 liralık ikramiyeye 5 yıldır hiçbir zam uygulanmadı. Son olarak hükümet, geçen yıl emekli ikramiyelerine 100 lira zam yapmış olsa da söz konusu artış emeklilerin tepkisini çekmişti.

İYİ PARTİ'NİN ZAM TEKLİFİNİ CUMHUR İTTİFAKI REDDETMİŞTİ

2018’de verilen 1.000 TL tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3.700 liraya denk geldiğini ifade eden İYİ Parti’nin TBMM’ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3.500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL’ye yükseltilecekti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN 2000 LİRA SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

AKP'li kaynaklara dayandırılan iddiaya göre hükümet, 2022 yılında yapılan ve emekliler tarafından eleştirilen 100 liralık artış oranını yeni yılda yapacağı büyük bir zam ile telafi etmek istiyor.

Gerçek Gündem’in haberine göre; TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapmaya hazırlanılırken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 2000 lira seviyesine çekmesi bekleniyor. (Yeniçağ)