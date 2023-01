Bakan Nebati "Adeta kendimizi kırbaçlıyoruz"

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programının Kocaeli ayağı bugün İzmit’te gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve milletvekillerinin de katıldığı programın konuğu ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Program kapsamında bugün İzmit’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk olarak İzmit Yürüyüş Yolu bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında MÜSİAD’ın bugün gerçekleştirilen genel kuruluna katılım sağlayan Nebati, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na geçerek burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi. AK Parti ziyaretini basın açıklaması ile tamamlayan Nebati, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Kocaeli Ticaret Odası’na geçen Bakan Nebati, KOTO’da iş insanları ile bir araya geldi.

GENİŞ KATILIM

‘Kocaeli İş Dünyası Buluşması’ programına iş insanlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, İlyas Şeker, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Onu Gök, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, OSB Başkanları ve oda başkanları katıldı.

“OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN”

Programda ilk olarak konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yakın geçmişte yaşadığımız pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ekonominin tüm paydaşları olumsuz yönde etkilendi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz, 2022’nin tamamında büyüme, istihdam ve ihracatta pozitif ayrıştı. Temel sorun olan enflasyon bakımından da zirveden dönüşün başladığı açıkça gözlemlenmektedir. Üretime, istihdama, ihracata yüksek düzeyde katkı sağlayan, katma değerli ürünler üreten, turizmin farklı biçimleri için potansiyel taşıyan kentimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan illerin başında yer almaya devam edecektir.

“UYGULAMALAR DENETLENSİN”

Kocaeli Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iş dünyamızın sorun ve beklentilerini ortak akıl ve istişare kültürünü kullanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla kıymetli bakanlarımız ve ilgili kurumlarımıza aktardık. KOBİ’lerin finansmana erişiminin sağlanması Türkiye Ekonomi Modeli’nin başarısı açısından da önemlidir. Açıkladığınız yeni KGF destek paketlerine ilave olarak geçtiğimiz yıllarda üyelerimize sunduğumuz Nefes Kredisi’nin 2023 yılının ilk çeyreğinde tekrar hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte KGF kredi teminleri ile ilgili bankaların uygulamalarının denetlenmesi üyelerimizden sıklıkla iletilen konuların başında gelmektedir. İhracatçı firmalarımızın Türk Eximbank kredilerine ulaşmada sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.

KDV ORANLARI

Katıldığınız her toplantıda muhakkak sizlere iletilen Katma Değer Vergisi ile ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Vergi iade ve mahsuplaşma sürecinde yaşanan zaman kayıpları, yatırım teşvik belgesi sahibi firmalara kesilen faturalarda yaşanan sorunlar, KDV kanunda yer alan istisnaların fazlalığı, zorunlu ihtiyaç maddelerinde (hasta bezi, bebek bezi v.b.) ve evcil hayvan mamalarında KDV oranının yüzde 1’e sabitlenmesi, dayanıklı tüketim malzelemeleri sektöründe KDV oranının yüzde 8’e sabitlenmesi, ağaç, Ahşap ve Orman Ürünleri sektöründe mobilya sektöründe olduğu gibi KDV oranının yüzde 8’e sabitlenmesi, eğitim sektöründe KDV oranlarının yüzde 1 olarak belirlenmesi, kamuya iş yapan müteahhitlerin alacaklarının zamanında ödenmesi, iş insanlarının vize sorunlarının gün be gün artması nedeniyle yeşil pasaportun tekrar gündeme alınmasını talep ediyoruz.

“SİLAH PASAPORTU YERİNE YEŞİL PASAPORT”

SUT fiyatlarının döviz kuru baz alınarak güncellenmesi, sigorta acentelerinin yaşadığı sorunların çözülmesi, inşaat sektöründe gelir vergisi oranlarının yüksek olması nedeniyle yaşanan kayıpların giderilmesi, 250.000 TL ve üzeri sermayeli Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun işletmelere olan maliyetinin düşürülmesi, kar Payı dağıtımında alınan stopaj vergisinin kaldırılması veya azaltılması, enflasyon muhasebesi uygulamasının artık zorunlu olması gibi konuların gündeme alınması önem arz etmektedir. Çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde diyaloglarımızın daha iyi bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Silah pasaportu almak yerine yeşil pasaport almayı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bulut, Arslanbey OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında verdiği bilgilerle konuşmasını sonlandırdı.

“İLERİYE TAŞIYACAKSINIZ”

Bulut’un ardından konuşmasını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, “Türkiye ekonomisinin dinamosu olan kadim şehrimizin önemi her geçen gün artıyor. Kocaeli’miz sadece sanayisi ile değil tarım ve turizm ile ülkemizin parlayan yıldız halinde. Kocaeli’de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir Bu alın teri dökülerek ulaşılmış bir başarıdır. Üreterek bu başarıyı elde eden sizleri tebrik ediyoruz. İnşallah bu rakamları çok daha ileriye taşıyacaksınız. Şehrimizin yıllandırılmış ihracatı 2022 Kasım itibarıyla şehrimizin yıllıklandırılmış ihracatı, tam 14,7 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Şehrimizin 2002 yılındaki ihracatı neydi hatırlıyor musunuz? Sadece 1,3 milyar dolardı Kocaeli’nin ihracatının 11 kat arttığı anlamına geliyor. 20 yıl önce yaptığı ihracatı bugün aylık olarak gerçekleştirebiliyor.

“1,4 MİLYAR HAZİNE DESTEKLİ KREDİ”

Kocaeli imalat sanayisi başta olmak üzere ülkemize katkısını her geçen gün arttırıyor. 2022 yılı sonu itibari ile OSB sayısı 14’e yükselmiş durumda. Türkiye’nin ilk 500 sanayi sitesinden 41’i Kocaeli sanayi odasına kayıtlıdır. 424 adet teşvik belgesi ile 18 milyar lira civarında yatırım yapılmıştır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi tarım ve hayvancılığın gelişlmesin için tarımsal kredileri hizmetinize sunuyoruz. Sadece çiftçilerimize değil, esnaf ve sanatkarlarımıza da desteklerimizi sürdürüyoruz. Buna göre, 2021 yılında, ilimizde faaliyet gösteren 3 bin 421 esnaf ve sanatkâra Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 467 milyon liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. 2022 yılı içindeyse 5 bin 219 esnaf ve sanatkârımıza toplam 1,4 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık.

“MAŞALLAH KOCAELİ”

İlimiz, sanayinin yanında önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda da ilerliyor. Kocaeli’nde turizm faaliyetleri özellikle 2010 sonrasında hızlı bir gelişme göstermiştir. Kartepe ve Kandıra gibi doğal güzellikleriyle, yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kentimizde 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 18 bin 441 yatak kapasitesine sahip 264 konaklama tesisi bulunuyor. Şehrimizin tüm bu özelliklerini anlatırken, gözümün önüne Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yapmak istediklerimiz geliyor. Türkiye Ekonomi Modeliyle; Yatırım yapmak istiyoruz; maşallah Kocaeli yapıyor. İstihdamı artırmak istiyoruz; Kocaeli’de her geçen gün daha fazla sayıda vatandaşımız istihdam ediliyor. Üretmek istiyoruz; tam da bunun merkezindeyiz. İhracat yapmak istiyoruz; Kocaeli ihracatta şahlanıyor.

“İHRACAT ETME ARZUNUZ”

Peki Kocaeli bunları nasıl başarıyor? Büyük ölçüde tamamlanmış altyapı yatırımlarıyla, İstanbul gibi bir metropole yakın olmasıyla, sağladığımız destekler ve tabi ki sizin üretme, ihraç etme arzunuzla başarıyor. Tüm ülkelerin maruz kaldığı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında belki de yaşanan bu en zorlu süreçten, Türkiye güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı başarmıştır. Bu başarının temelinde, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 20 yıldan bu yana elde ettiğimiz kazanımlarla birlikte, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modelimiz vardır. Ekonomimiz, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Bu yılın ilk 11 ayında istihdamımız 1 milyon 618 bin kişi artarak toplam istihdamımız 31,6 milyon kişiyle tarihi zirvesine ulaşmıştır.

“GÜÇLÜ DURUŞUMUZU HEP SÜRDÜRDÜK”

İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor tazelemiş ve yılsonunda 254,2 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan turizm sektörümüz de 2022 yılında oldukça güçlü bir performans sergiledi. 2022 yılında, turizmin altın yılı olan 2019 yılını da aşmış olacağız. Öncü göstergeler, turizmdeki bu başarımızı 2023 yılında da sürdüreceğimize işaret ediyor. 2022 yılında artan enerji fiyatları ve altın ithalatı nedeniyle cari açık artış gösterse de enerji ve altın hariç cari fazla vermeye devam ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde mali disiplin alanındaki güçlü ve kararlı duruşumuzu hep sürdürdük.

“ELEŞTİRİDE BULUNANLAR LAL OLDU”

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Hazine’ye yük olacağına dair eleştiride bulunanlar, bütçe gerçekleşmelerinden sonra lâl olmuş durumdalar. Zira; 2022 yılında uyguladığımız tüm sübvansiyonlara, enflasyonla mücadele kapsamında vazgeçtiğimiz vergilere ve sağladığımız ilave sosyal desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranı son 20 yılın en iyi performanslarından birini göstermiştir. Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30’lara doğru gerileyecektir.

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 400 LİRAYA ÇIKARDIK”

Evlerde doğalgazın yüzde 80’ini elektriğin ise yüzde 60’ını sübvanse ettik. Bu kapsamda, hane halkı aylık 1.000 lira doğal gaz faturası ödüyorsa o evin ısınması işin yaklaşık 4.000 lira faturayı da bütçemizden karşılıyoruz. Cari açıktan dem vuranların bunları da görmesi, bizim insan odaklı politikalarla ilerlediğimizi de söylemesi gerekir. Gıda, temizlik ürünleri ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimlerine gittik. 290,4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik. 2023 yılında net asgari ücreti yüzde 54,7 artırarak 8 bin 506 liraya yükselttik. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırdık ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kıldık. Bu yıl için işverenlere sağlayacağımız asgari ücret desteğini 100 liradan 400 liraya çıkardık.

“BOŞ MASALLARLA KAYEBEDEMEYİZ”

Kur etkisinden arındırılmış yıllık KOBİ kredi büyümesi uzun dönem ortalamasının tam 4 katına yükselerek yüzde 89,2 seviyesindedir. KOBİ’lerin kullandıkları kredi hacmi 2022 başında 1 trilyon liranın sınırlı üzerindeyken yılsonu itibarıyla 2 trilyon lirayı geçmiştir. Yaşlarımız itibarıyla bu salondaki çoğumuz, son 20 yıla yakinen şahitlik ettik. Son 20 yılda, hem Kocaelimiz hem de ülkemizin dört bir köşesi, yepyeni bir çehre kazanmış, gece gündüz beraberce verdiğimiz tüm emekler Allah’a hamd olsun karşılığını bulmuştur. Dört bir yanımız eser ve hizmet siyasetimizin abidevi örnekleriyle doludur. Türkiye’nin tekrar 90’lardaki gibi yönetim krizleriyle, masaların altında dönen türlü ayak oyunlarıyla, ithal isimler ve boş masallarla kaybedecek değil 5 senesi, bir dakikası bile yoktur.

“EFENDİLİK YAPMAK İSTEYENLER”

Milletimiz, 20 yıldan bu yana iradesini nasıl net bir şekilde istikrardan, kalkınmadan, güçlü ve büyüyen Türkiye’den yana koyduysa; bu sefer de kaosa ve kendisine aslında hizmetkarlık değil, efendilik yapmak isteyenlerin algı oyunlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin istikameti belli, önü açıktır. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz esasen bir vizyon olmanın ötesinde, her gün sizlerle beraber inşa ettiğimiz yarınlarımızdır. Sunduğumuz imkanlarla Türkiye’de kredi ihtiyacı olup finansman ihtiyacı sağlayacak kim varsa en düşük maliyetlerle imkanlar sunulmuştur.

“EYT ÇÖZÜLDÜ”

Her alanda önünüzü açmak için kendimizle yarışıyoruz. Sizin önünüzdeki engelleri aşmak için adeta kendimizi kırbaçlıyoruz. Akıtılacak her ter bu millet için akıtılıyor. Önemli olan milletin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmek. EYT çözüldü, memurlar ve emeklilerle ilgili adımlar atılarak talepler karşılandı. Ayın 16’sında bütçe görüşmelerini canlı yayınla ilan ettik. Neredesiniz? Bütçe görüşmelerinde görüşeceğiz diyenler nerede? Rakamlardan bahset diyenler, buyurun rakamlardan konuşuyoruz. Diliniz niye dönmüyor. Bütçe açığını, rakamları konuşsana. Hani cari açık problemdi? Çözen kim? Her alanda rekorlar kırıyoruz. Mücadelemiz insan odaklı. Faizleri artıracağız diyorlar gel arttır bakayım. Türkiye önündeki engelleri aşa aşa önünü açıyor. Kocaeli’ye güven, iş insanına güven, üreticiye güven. Biz bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.