21 Oca 2023 - 08:44- Gündem G: 21 Oca 2023 - 08:49

2003 model Mercedes Benz marka araç icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2003 model Mercedes Benz marka araç icradan satılık
2003 model Mercedes Benz marka araç icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/570 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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21 Oca 2023 - 08:44 - Gündem

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