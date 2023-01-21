Gölcük'te kaza: 2 YARALI

E.Ç. yönetimindeki 34 CLM 96 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Merkez Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 otomobile çarptı. Savrulan otomobil, bir dükkanın kapısına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü E.Ç. ile B.C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sürücü E.Ç'nin 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.