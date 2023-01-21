Romanlara konut müjdesi! 12 ilde başlıyor

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Roman Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz her Roman'a bir yuva. Uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020, 2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah, yarınki resmi gazetede yayınlanıyor. Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz" dedi.

AKP Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen 2023 Roman Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 'Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' temasıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Programa, Suzan Kardeş, Alişan, Kibariye, Kobra Murat, Goran Bregoviç, Serkan Çağrı, Yücel Arzen gibi sanatçılar da katıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gramofon takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanatçılar Yücel Arzen, Goran Bregovic, Orhan Şallıel ve Muhammed Yıldırır'a da Mustafa Kandıralı'nın taş plaklarını hediye etti.

'ROMANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇ KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADIK'

İlle de Roman olsun şarkısının sözlerini söyleyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere kardeşlerim diye lafın gelişi hitap etmiyorum. Çocukluğum sizlerle birlikte geçti. Aynı sokaklarda birlikte büyüdüğümüz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz, aynı sevinçleri yaşadığımız, aynı hüzünleri paylaştığımız için sizler benim kandan öte can kardeşlerimsiniz. Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar, birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var. Bugün yüzyılın romanını birlikte yazıyoruz diye bir araya geldiğimiz güzel toplantıyla inşallah kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Sizinle yol arkadaşlığımız, çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı. Az önce izledik. Aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. Beyoğlu ilçe başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Başbakanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olduktan sonra gösterdiğim gayretlerin şahitleri sizlersiniz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde binbir renk tek millet diyerek gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü? Aynı şekilde Çanakkale ve Bursa'daki buluşmalarımızın coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla, siyasi çakar gayesiyle değil canı gönülden yürüttük. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık" ifadelerini kullandı.

'BURAYA PİSLİK AKITTILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadık. Sadece ve sadece insan sıfatıyla herhangi bir vatandaşımızın hizmetin en iyisine, eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için gözümüz de, kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Bunun için bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın diyoruz. Daha doğrusu ne patlasınlar, ne çatlasınlar. Sadece ibret alsınlar, örnek alsınlar, ilham alsınlar yeter diyoruz. Kardeşçe kucaklaşmak nasıl olur, eser nasıl verilir, hizmet nasıl elde edilir aynı hassasiyet ve umutla geleceğe beraberce nasıl bakılır görsünler. Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım. Onlar da bakıp, okuyup, anlasınlar diyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. Şimdi buradan, benim bu çevredeki bütün kardeşlerim bilir çünkü doğup büyüdüğüm yer burası, Kasımpaşa. Kulaksız. Bu Haliç neydi, çamur deryası. Pislik. Burada kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik ve Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün o pisliği bizler naklettik. Şimdiki haline biz getirdik ama bizden sonra gelenler aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar. Şu çatıyı temelini, bu kardeşiniz attı. Kadir Topbaş kardeşim de bunu tamamına erdirdi. Haliç'ten öyle bir ses verin ki, İstanbul'un dört bir köşesinden ülkemizin tüm vilayetlerinden duyulsun. Biliyorum ki Roman'ın coşkusu da öfkesi de, sevgisi de, sesi de desteği de bir başka olur. Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz? Romanlar Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Romanlar, eser ve hizmet siyasetiyle, ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyor muyuz? Romanlar, gözünü bu ülkenin kazanımlarına, bu milletin birliğine, dirliğine dikenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakıyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bambaşkasınız. Siz bir başkasınız. Bu topraklar, binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı toplumlara ev sahipliği yapmıştır ama hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır, bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak zenginliğimizin tezahürleri olarak görerek, beraberce yaşadık" ifadelerini kullandı. (Milliyet)