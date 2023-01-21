Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olan, 1987-1989,1989-1994 ve 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, bölgenin sevilen isimlerinden Ercan Dalkılıç(65) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dalkılıç, 2019 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nden, 2014 yılındaki seçimlerde de CHP'den belediye başkan adayı olmuştu. 2 çocuk babası Dalkılıç'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Dilovası Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
21 Oca 2023 - 09:53- Asayiş Güncelleme: 21 Oca 2023 - 09:55
Ercan Dalkılıç hayatını kaybetti
Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.