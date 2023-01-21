21 Oca 2023 - 09:53- Asayiş G: 21 Oca 2023 - 09:55

Ercan Dalkılıç hayatını kaybetti

Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç vefat etti
Ercan Dalkılıç hayatını kaybetti mask

Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olan, 1987-1989,1989-1994 ve 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, bölgenin sevilen isimlerinden Ercan Dalkılıç(65) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dalkılıç, 2019 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nden, 2014 yılındaki seçimlerde de CHP'den belediye başkan adayı olmuştu. 2 çocuk babası Dalkılıç'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Dilovası Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
# Dilovası, chp

21 Oca 2023 - 09:53 - Asayiş

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