Ercan Dalkılıç hayatını kaybetti

Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olan, 1987-1989,1989-1994 ve 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, bölgenin sevilen isimlerinden Ercan Dalkılıç(65) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dalkılıç, 2019 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nden, 2014 yılındaki seçimlerde de CHP'den belediye başkan adayı olmuştu. 2 çocuk babası Dalkılıç'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Dilovası Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.