GTO Başkanı Nail Çiler ameliyat oldu

GTO Başkanı Çiler, ameliyat oldu. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye giden Çiler'in aort damarında tıkanıklık olduğu öğrenildi. Küçük bir operasyon geçiren Çiler'e stent takıldığı ve durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Şu an için istirahat eden Çiler, dinlenme sonrasında çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.