GTO Başkanı Çiler, ameliyat oldu. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye giden Çiler'in aort damarında tıkanıklık olduğu öğrenildi. Küçük bir operasyon geçiren Çiler'e stent takıldığı ve durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Şu an için istirahat eden Çiler, dinlenme sonrasında çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
21 Oca 2023 - 13:30- Gündem Güncelleme: 21 Oca 2023 - 13:35
GTO Başkanı Nail Çiler ameliyat oldu
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, damarlarında yaşadığı rahatsızlık sonrasında küçük bir operasyon geçirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.