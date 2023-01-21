21 Oca 2023 - 13:30- Gündem G: 21 Oca 2023 - 13:35

GTO Başkanı Nail Çiler ameliyat oldu

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, damarlarında yaşadığı rahatsızlık sonrasında küçük bir operasyon geçirdi
GTO Başkanı Nail Çiler ameliyat oldu mask

GTO Başkanı Çiler, ameliyat oldu. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye giden Çiler'in aort damarında tıkanıklık olduğu öğrenildi. Küçük bir operasyon geçiren Çiler'e stent takıldığı ve durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Şu an için istirahat eden Çiler, dinlenme sonrasında çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

21 Oca 2023 - 13:30 - Gündem

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