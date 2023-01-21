100 binde 1 görülen hastalık tır şoförünü hayattan kopardı

Kartepe Fatih Sultan Mahallesi Mevlana Sokakta ikamet eden Hayrettin Usta(47) 100 bin kişide bir görülen Guillain - Barre sendromu'na yakalandı. Kas iskelet sistemine zarar veren hastalık sebebiyle felçli hale gelen Tır şoförü Hayrettin Usta bu gece 02:00 sıralarında yoğun bakımda yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hayrettin Usta'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Hayrat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi