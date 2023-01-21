Kartepe Fatih Sultan Mahallesi Mevlana Sokakta ikamet eden Hayrettin Usta(47) 100 bin kişide bir görülen Guillain - Barre sendromu'na yakalandı. Kas iskelet sistemine zarar veren hastalık sebebiyle felçli hale gelen Tır şoförü Hayrettin Usta bu gece 02:00 sıralarında yoğun bakımda yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hayrettin Usta'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Hayrat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi
21 Oca 2023 - 13:35- Asayiş Güncelleme: 21 Oca 2023 - 13:37
100 binde 1 görülen hastalık tır şoförünü hayattan kopardı
Kartepe'de yaşayan 47 yaşındaki tır şoförü Hayrettin Usta yüz binde bir görülen Guillain - Barre sendromu sebebiyle vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.