 Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Kocaeli’de simitçilik yapan, sattığı simitlerden kazandığı para ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan simitçi Erkan Ayhan, Hatay’ın Suriye sınırında bulunan mahalledeki çocuklara yardımda bulundu. Ayhan, Almanya’dan bazı gurbetçiler ve Ulu Kayın Yardımlaşma Derneği’nin de destekleri ile Altınözü ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi'ndeki yüzlerce öksüz ve yetim çocuğa mont, bot ve kıyafet yardımında bulundu.

Ayhan, yardımlar ile ilgili olarak, “Suriye sınırı Bohşin hudut köylerinde yüzlerce öksüz, yetimin bot ve mont dağıtımını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ulu Kayın Yardımlaşma Derneği'ne Almanya’daki arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederim. Satmış olduğum simit parası ile sadece 5 bot ve mont alabildim. 'Bismillah' dedik yüzlerce bot ve mont oldu. Rabbim hayırseverlerden razı olsun” dedi.