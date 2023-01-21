Zirvenin hemen hemen şekillendiği Süper Amatör Lig B Grubu’nda, Play-Off altındaki ve üstündeki hattındaki iki takım, adeta 6 puan değerinde bir maça çıkıyor. 42 puanlı Güneşspor, 4.sırada Play-Off’a tutunurken, Kartepe Suadiye 37 puanla hatta tutunmak için son şanslarından birini kullanacak. Bu iki takımın kritik maçı Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak ve 14.30’da başlayacak. Güneşspor beraberliğe razı olabilecek ancak Suadiye’nin mutlaka kazanması gerekecek.
21 Oca 2023 - 14:49- Spor Güncelleme: 21 Oca 2023 - 14:55
SAL B’DE KRİTİK PAZAR Güneş mi, Suadiye mi?
Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubu’nda yine kritik bir pazar günü yaşayacağız. Play-Off için Suadiye son şanslarından birini kullanırken, Güneşspor da kazanıp arayı açmak isteyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.