SAL B’DE KRİTİK PAZAR Güneş mi, Suadiye mi?

Zirvenin hemen hemen şekillendiği Süper Amatör Lig B Grubu’nda, Play-Off altındaki ve üstündeki hattındaki iki takım, adeta 6 puan değerinde bir maça çıkıyor. 42 puanlı Güneşspor, 4.sırada Play-Off’a tutunurken, Kartepe Suadiye 37 puanla hatta tutunmak için son şanslarından birini kullanacak. Bu iki takımın kritik maçı Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak ve 14.30’da başlayacak. Güneşspor beraberliğe razı olabilecek ancak Suadiye’nin mutlaka kazanması gerekecek.