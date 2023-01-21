21 Oca 2023 - 14:49- Spor G: 21 Oca 2023 - 14:55

SAL B’DE KRİTİK PAZAR Güneş mi, Suadiye mi?

Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubu’nda yine kritik bir pazar günü yaşayacağız. Play-Off için Suadiye son şanslarından birini kullanırken, Güneşspor da kazanıp arayı açmak isteyecek.
SAL B’DE KRİTİK PAZAR Güneş mi, Suadiye mi? mask
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Zirvenin hemen hemen şekillendiği Süper Amatör Lig B Grubu’nda, Play-Off altındaki ve üstündeki hattındaki iki takım, adeta 6 puan değerinde bir maça çıkıyor. 42 puanlı Güneşspor, 4.sırada Play-Off’a tutunurken,  Kartepe Suadiye 37 puanla hatta tutunmak için son şanslarından birini kullanacak. Bu iki takımın kritik maçı Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak ve 14.30’da başlayacak. Güneşspor beraberliğe razı olabilecek ancak Suadiye’nin mutlaka kazanması gerekecek.
# Kartepe, takım

21 Oca 2023 - 14:49 - Spor

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