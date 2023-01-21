21 Oca 2023 - 14:54- Siyaset G: 21 Oca 2023 - 14:58

Kemal Kılıçdaroğlu İzmit’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinin açılışı için İzmit’e geldi. Kılıçdaroğlu TEM Otoyolu Gişeler mevkiinde partililer tarafından karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu İzmit’te mask
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İzmit Belediyesinin Belsa Plaza C Blok’ta oluşturduğu Gençlik Sokağı içerisinde bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı duayen gazeteci Saygı Öztürk gibi önemli isimlerin de katılımıyla açılıyor. Kılıçdaroğlu kentimize giriş yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu TEM Otoyolu Gişeler mevkiinde TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Eski İl Başkanları Cengiz Sarıbay, Harun Yıldızlı ve çok sayıda CHP’li ve İYİ Partili yönetici karşıladı.
# chp, İyi Parti, Kadın

21 Oca 2023 - 14:54 - Siyaset

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