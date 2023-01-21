İzmit Belediyesinin Belsa Plaza C Blok’ta oluşturduğu Gençlik Sokağı içerisinde bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı duayen gazeteci Saygı Öztürk gibi önemli isimlerin de katılımıyla açılıyor. Kılıçdaroğlu kentimize giriş yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu TEM Otoyolu Gişeler mevkiinde TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Eski İl Başkanları Cengiz Sarıbay, Harun Yıldızlı ve çok sayıda CHP’li ve İYİ Partili yönetici karşıladı.
21 Oca 2023 - 14:54- Siyaset Güncelleme: 21 Oca 2023 - 14:58
Kemal Kılıçdaroğlu İzmit’te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinin açılışı için İzmit’e geldi. Kılıçdaroğlu TEM Otoyolu Gişeler mevkiinde partililer tarafından karşılandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.