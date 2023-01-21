Boccia takımı, “Ben De Varım” Projesinde hazırlıklarına başladı

SPORLA BULUŞUYORLAR

Kocaeli’de yaşayan 10-35 yaş aralığında farklı engel gruplarındaki vatandaşlarımızı kapsayan Büyükşehir Belediyesi’nin Ben de Varım Projesinde bireyler kendilerine uygun spor branşları ile buluşturuluyor. Sosyal sorumluluk kategorisinde en iyi büyükşehir uygulaması olarak ödül alan ‘Ben De Varım’ projesinde Gölcük ve Gebze’de kurulan Boccia takımları şampiyonluk yolunda haftada iki gün idman yapıyor.

LİG MÜCADELESİ OYNANACAK

Ben de Varım Projesi kapsamında yer alan 2 Boccia takımının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde de 1 Boccia takımı yer almakta. Böylelikle ilimizde kurulan 3 adet Boccia takımı lig mücadelesinde karşılaşarak Türkiye Boccia Şampiyonluğu yolunda ilerleyecek. BC-3 kategori oyuncusu ve Kağıtspor Boccia antrenörü Yavuz Acar, takımda yer alan sporculara hem lisanslı maç sporcusu çıkarabilmek hem de oyuncuların sosyal hayata katılabilmeleri adına böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Acar, Boccia branşında sporcu olan bireylerin kas hastalıkları, kaza sonucu omurilik felci, omurilik yaralanması bulunan, ya da doğuştan Serebral Palsi, SpinaBifida rahatsızlıkları olan vatandaşların sporcu olarak yer aldığını, genelde kas tutulumunun kollarda olması şartını aradıklarını ifade etti.

BOCCİA SPORU NEDİR?

Boccia sahası 6 metreye 12,5 metre olmakta, saha içinde sporcuların bulunduğu alanlar 1 metre 2,5 metreler aralığında kodları bulunmakta. Mevcut bu kartların içinden atış yapılmaktadır.6 tane kırmızı, 6 tane mavi bir tane de beyaz hedef topu olmak üzere toplamda 13 adet top kullanılmaktadır. Beyaz hedef topuna sahanın neresinden atılırsa atılsın en yakın olan sayı kazanmaktadır. Kurallı stratejik oyun olan Boccia sporunda yumuşak ya da sert toplar var. Topların yumuşaklıklarına ve sertliklerine göre rakibin önünü kapatabilir, strateji kurabilir.