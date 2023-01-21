Mehmet Yılmaz: ''Bulduğumuzu atmamız lazım''

Yılmaz, bugünkü Kırşehir maçı öncesinde de görüş belirterek tek rakiplerinin kendileri olduğunu, pozisyon bulduklarında bunu gole çevirmeleri gerektiğinin altını çizdi ve “Şampiyonluk kolay elde edilen bir şey değil. Bunun farkındayız. Eğer ki şampiyonluğu istiyorsak, maçlarda galip gelmemiz lazım. Bunların aşılması şart. Şampiyon olmalıyız'' dedi.