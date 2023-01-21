21 Oca 2023 - 15:10- Spor G: 21 Oca 2023 - 15:13

Mehmet Yılmaz: ''Bulduğumuzu atmamız lazım''

Kocaelispor'un sağ bek oyuncusu Mehmet Yılmaz, 0-0 berabere tamamlanan ikinci yarının ilk maçı, Kırklarelispor karşılaşması sonrasında bir hayli üzgün görünüyordu.

Mehmet Yılmaz: ''Bulduğumuzu atmamız lazım'' mask

Yılmaz, bugünkü Kırşehir maçı öncesinde de görüş belirterek tek rakiplerinin kendileri olduğunu, pozisyon bulduklarında bunu gole çevirmeleri gerektiğinin altını çizdi ve “Şampiyonluk kolay elde edilen bir şey değil. Bunun farkındayız. Eğer ki şampiyonluğu istiyorsak, maçlarda galip gelmemiz lazım. Bunların aşılması şart. Şampiyon olmalıyız'' dedi.

21 Oca 2023 - 15:10 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.263.755 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek mask
İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek
İzmit Belediyeli güreşçiler yeni sezonu iple çekiyor mask
İzmit Belediyeli güreşçiler yeni sezonu iple çekiyor
Kartepe eteklerinde spor ‘ZİRVESİ’ mask
Kartepe eteklerinde spor ‘ZİRVESİ’
PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN mask
PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN
Başkan Engin Koyun transfere el koydu Serhat Taşdemir neredeyse bedavaya geldi mask
Başkan Engin Koyun transfere el koydu Serhat Taşdemir neredeyse bedavaya geldi
Kocaelispor kulübünden tüyleri diken diken eden paylaşım mask
Kocaelispor kulübünden tüyleri diken diken eden paylaşım
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL