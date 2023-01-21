Yılmaz, bugünkü Kırşehir maçı öncesinde de görüş belirterek tek rakiplerinin kendileri olduğunu, pozisyon bulduklarında bunu gole çevirmeleri gerektiğinin altını çizdi ve “Şampiyonluk kolay elde edilen bir şey değil. Bunun farkındayız. Eğer ki şampiyonluğu istiyorsak, maçlarda galip gelmemiz lazım. Bunların aşılması şart. Şampiyon olmalıyız'' dedi.
21 Oca 2023 - 15:10- Spor Güncelleme: 21 Oca 2023 - 15:13
Mehmet Yılmaz: ''Bulduğumuzu atmamız lazım''
Kocaelispor'un sağ bek oyuncusu Mehmet Yılmaz, 0-0 berabere tamamlanan ikinci yarının ilk maçı, Kırklarelispor karşılaşması sonrasında bir hayli üzgün görünüyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.