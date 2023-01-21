Koyun yazılı bin mesaj yayınlayarak “Önceki dönem Gümüşhanespor Başkanı kadim dostum Sayın İdris Çimen’in annesi Yüksel Çimen ablamız Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhumeye Yüce Allah’tan Rahmet, Ailesine Sabırlar Diliyorum” dedi.
21 Oca 2023 - 15:20- Spor Güncelleme: 21 Oca 2023 - 15:23
Engin Koyun başsağlığı diledi
Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’un arkadaşı eski Gümüşhanespor Başkanı İdris Çimen’in annesi öldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.