21 Oca 2023 - 15:20- Spor G: 21 Oca 2023 - 15:23

Engin Koyun başsağlığı diledi

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’un arkadaşı eski Gümüşhanespor Başkanı İdris Çimen’in annesi öldü.
Engin Koyun başsağlığı diledi mask

Koyun yazılı bin mesaj yayınlayarak “Önceki dönem Gümüşhanespor Başkanı kadim dostum Sayın İdris Çimen’in annesi Yüksel Çimen ablamız Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhumeye Yüce Allah’tan Rahmet, Ailesine Sabırlar Diliyorum” dedi.

21 Oca 2023 - 15:20 - Spor

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