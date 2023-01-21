“KIR” 3 PUANIN ZİNCİRİNİ!..

Müsabaka Fuchs TV’den yayınlanacak, ama futbolcular taraftarı tribünde görmek istiyor… Transferler de bugün forma giyebilecek. Maçı Rize’den Sinan Dereci yönetecek… Buca Ankara’da Etimesgut’a konuk olacak, o maç da zor olacak…

DİKKAT, GALİBİYETİ UNUTTUK…

Sezonun ilk yarısının son maçında Akara Demir ile Kocaeli Stadı’nda oynayan ve tam 4-2 yenilerek şok yaşayan, Buca’nın 3 puan önünde olma şansımı kaybeden Yeşil Siyahlılar, geçen hafta da yine lider Buca’nın Karacabey ile berabere kaldığı maçtan bir gün sonra Kırklareli’nde inanılmaz goller kaçırıp 0-0 ile bir puan aldı, yine 2 puan fark atma şansını elinin tersiyle itti.

FIRAT GÜL’E TEPKİLER ARTTI…

Kırklareli maçından sonra tüm tepkileri yine üzerine çeken teknik direktör Fırat Gül’e, başkan Engin Koyun sahip çıktı ve desteğini yineledi. Bu arada Kırklareli maçı ve sonrasında transferlere art arda imzalar attırılırken, takım içindeki dengeler de hareketlendi. Alpay ile karşılıklı sözleşme feshedilirken, yeni transferlerin özellikle savunmaya monte edilmesi için geri sayım başladı. Zira Kırklareli maçında kaleci Gökhan olmasa, bir puan bile alamayabilirdik.

SON İDMAN YAPILDI, KAMP DEVAM EDİYOR…

Yeşil Siyahlı takıma İngiltere’den alınan gurbetçi Serhat Taşdemir, Van’dan alınan Alihan Kubalas, Ümraniye’den alınan Emre Nefiz, Kırklareli’den gelen Mert Çölgeçen, bugünkü maçta on bir ya da hamle oyuncu olarak takıma dahil edilmesi bekleniyor. Dünkü idmanda bu taktik denenirken, Alihan ve Emre Nefiz’in on birde yer alacağı sinyalleri geldi.

KOCAELİ STADI’NDAKİ MAÇ 14.00’TE BAŞLAYACAK… HAKEM RİZE’DEN…

4-2’lik Ankara Demir faciasından sonra ilk kez sahasında maça çıkacak Kocaelispor camiası, ilk yarıdaki bu tek iç saha yenilgisinden sonra bugün Kırşehir karşısında beraberliğe bile tahammül edemeyecek. Müsabakayı Rize’den Sinan Dereci yönetecek. Beykan dışında sakat yok. Maçı Fuchs TV canlı yayınlayacak. Her zamanki gibi masabakayı www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden canlı anlatımla dakika dakika takip edebileceksiniz.

PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİLER

Son iki maçta bir puanla yetinen, ama hala liderliğe ortak olan Kocaelispor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısının iki, iç sahadaki ilk maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü konuk ediyor. Takım dün son idmanını yapıp, yine kampa çekildi. Futbolcuların hırsı 3 puan için umut verdi.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE

STAT: Kocaeli Stadyumu

SAAT:14.00

YAYIN: FUCHS TV

HAKEMLER: Sinan Dereci, Mert Baykal, Enes Biroğlu (4.hakem: Emre Kaan Çalışkan)

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

5. DIOGO ALEKSIS

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT

9. OKAN EKEN

14. İLYAS KUBİLAY

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

77. SAMED ALİ KAYA

KIRŞEHİR FSK:

53. KADEM BURAK

4. ENVER YILDIZ

12. ÖMER FARUK TAŞ

77. FATİH KIZILAY

40. OĞULCAN ŞAHİN

8. ZİHNİ TEMELCİ

19. FATİH KIRAN

10. SAVAŞ YORULMAZ

20. HAKAN ERÇELİK

70. AHMET SUN

11. ONUR GARİP