TMMOB Şube Başkanı, “Dünyamız enerji savaşlarına sahne olmaktadır”

Türkiye Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Kocaeli Ticaret Odası’nda bugün Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Kriz adlı paneli gerçekleştirdi. Panelde enerji tüketimi ve ekonomik kriz sebebiyle meydana gelen adaletsiz dağılım konuşuldu. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu adı altında alanında uzman kişilik heyet dinleyenleri bilgilendirdi. Panelde Enerji Dönüşümünün Ekonomi ve Jeopolitiği üzerine Necdet Pamir, Elektrik Enerjisinde Piyasa Uygulamaları üzerine Olgun Sakarya ve Türkiye’de Enerji Sektörünün Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri üzerine Oğuz Türkyılmaz konuşmalarını gerçekleştirdi.

“VAZGEÇİLMEZ BİR İNSAN HAKKIDIR”

Panelin açılış konuşmasını TMMOB Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma gerçekleştirdi. Elma konuşmasında “Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve vazgeçilmez bir insan hakkıdır. Bize göre, esasen tümü toplumun ortak malı olan enerji kaynaklarının araştırılması, bulunması, değerlendirilmesinden başlayarak üretim, iletim, dağıtım ve satışına kadar sürecin tüm aşamalarında çevreye, iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmeli ve toplum yararı gözetilmelidir. Bu ölçüt enerji ile ilgili tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır.

TEMEL ENERJİ POLİTİKASI OLMAK ZORUNDADIR

Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji politikası olmak zorundadır. Bu yaklaşım, enerji ihtiyacının karşılanmasının, bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Sermaye birikim rejiminin sınırsız büyüme eğilimi ile birlikte enerji sektörü kamusal bir alan olmaktan çıkarılarak, özel tekellerin kâr egemenliğine teslim edilmiş ve ortaya fosil kaynaklara dayalı, yüksek karbon emisyonlu bir ekonomik yapı çıkmıştır.

“CO2 OLMAK ÜZERE SERA GAZI SALIMLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN.”

Bu yapıda; fosil yakıt temelli politikalar nedeniyle küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımları dünyayı tehdit eder bir konuma gelmiştir. İklim kaynaklı sorunların yakıcı etkilerini azaltmak, başta CO2 olmak üzere sera gazı salımlarını düşürmek için yeni fosil yakıt üretim tesisi yatırımlarının yapılmaması ve fosil yakıt üretim ve tüketiminin hızla azaltılması gereği, Paris Uluslararası İklim Paneli raporlarında ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın çeşitli çalışmalarında belirtilmiştir. Ancak, Uluslararası Enerji Ajansı’nın Dünya Birincil Enerji Tüketim Tahminlerinde yer alan veriler, mevcut politikaların sürdürülmesi” durumunda sorunların daha da artacağına işaret etmektedir.

“VERİMLİ OLARAK TEMİNİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI AMAÇLANMALIDIR”

Bu politikaların bir diğer sonucu da enerji yoksulluğu ve yoksunluğunun dayanılmaz bir boyuta ulaşmış olmasıdır. Bu yapı ve mevcut durum artık sürdürülemez bir noktadadır. Enerjinin, toplum çıkarlarını gözeten kamusal planlama kapsamında, kamu hizmeti olarak, doğal ve toplumsal çevreye olumsuz etkileri asgari düzeyde tutularak ve azami ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı, etkin ve verimli olarak temini, iletimi ve dağıtımı amaçlanmalıdır.

“KAMUCU, TOPLUMCU BİR PROGRAMIN UYGULANMASI GEREKLİDİR”

Sorunları aşmak ve krizden mümkün olan en çabuk şekilde ve en az hasarla çıkabilmek için; yurttaşların ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanmasında kamu mülkiyeti, kamusal hizmet ve toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması gereklidir.

BUGÜN DÜNYAMIZ ENERJİ SAVAŞLARINA SAHNE OLMAKTADIR

TMMOB Sanayi Kongresi, TMMOB’a bağlı Odalarımızdan MMO tarafından 2023 kasım ayında 6.sını gerçekleştireceğimiz enerji verimliliği kongreleri EMO tarafından gerçekleştirilmiş Enerji Sempozyumlarında yıllardır belirtildiği üzere, bugün Dünyamız Enerji Savaşlarına sahne olmaktadır. Bu savaşları; Ortadoğu, Rusya bölgesi ve Balkanların çevrelediği ülkemizin bulunduğumuz coğrafyada en sıcak haliyle hissetmekte, sonuçlarının yansıması olan ekonomik krizi dünyanın hissettiğinden daha şiddetli olarak Ülkemizde yaşamaktayız. “ ifadelerini kullandı.