21 Oca 2023 - 15:59- Spor G: 21 Oca 2023 - 16:04

Kocaelispor içeride aslan, Kırşehir FSK dışarıda yok

Kocaelispor bugün,sezon başında deplasmanda 2-1 yendiği Kırşehir FSK ile İzmit’te karşılaşacak. İlk yarı boyunca iç sahada fırtına gibi esen Körfez, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İçeride tam 23gol atan Yeşil Siyahlılar, 11 golü filelerinde gördü. İç sahadaki ilk yarının son maçı olan Ankara Demirspor karşısında alınan 4-2’ik yenilgi istatistiğin bozulmasına neden oldu.
Kocaelispor içeride aslan, Kırşehir FSK dışarıda yok mask

KIRŞEHİR DIŞARIDA 5 BERABERLİK ALDI

Bugünkü rakip Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise ilk yarıdaki 9 dış saha maçında hiç galip gelemedi, ama tam 5 beraberlik alarak dikkat çekti. Dışarıda 4 yenilgi alan ekip, 4 gol attı, 10 gol yedi. Kapalı defans yaparak ilk yarıyı 13.sırada bırakan ekip, her an tehlikeyi yakından hissediyor. Transferde de geride kalan Kırşehir, bugünkü maçta da katı savunma uygulaması yapacak.

İÇ SAHADA KOCAELİSPOR:

GENEL:                                O            G            B             M           A             Y             AV          P

2.KOCAELİSPOR               20           12           6             2             39           21           +18        42

İÇ SAHA:                             O            G            B             M           A             Y             AV          P

KOCAELİSPOR                  10           7             2             1             23           11           +12        23

GENEL:                                O            G            B             M           A             Y             AV          P

13.KIRŞEHİR FSK              20           4             9             7             18           22           -4            21

DIŞ SAHA:                          

KIRŞEHİR FSK                    9             0             5             4             4             10           -6            5

# Kocaelispor, Futbol

21 Oca 2023 - 15:59 - Spor

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