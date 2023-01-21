Kocaelispor içeride aslan, Kırşehir FSK dışarıda yok

KIRŞEHİR DIŞARIDA 5 BERABERLİK ALDI
Bugünkü rakip Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise ilk yarıdaki 9 dış saha maçında hiç galip gelemedi, ama tam 5 beraberlik alarak dikkat çekti. Dışarıda 4 yenilgi alan ekip, 4 gol attı, 10 gol yedi. Kapalı defans yaparak ilk yarıyı 13.sırada bırakan ekip, her an tehlikeyi yakından hissediyor. Transferde de geride kalan Kırşehir, bugünkü maçta da katı savunma uygulaması yapacak.
İÇ SAHADA KOCAELİSPOR:
GENEL: O G B M A Y AV P
2.KOCAELİSPOR 20 12 6 2 39 21 +18 42
İÇ SAHA: O G B M A Y AV P
KOCAELİSPOR 10 7 2 1 23 11 +12 23
GENEL: O G B M A Y AV P
13.KIRŞEHİR FSK 20 4 9 7 18 22 -4 21
DIŞ SAHA:
KIRŞEHİR FSK 9 0 5 4 4 10 -6 5
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.