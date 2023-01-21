Yasin penaltı kaçırdı, bir gol attı Göztepe kazandı

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Kocaelispor'un transferde son aşamaya geldiği Yasin Öztekin, dün oynanan maçta deplasman takımı Gözepe adına bir penaltıdan yararlanamadı, 44.dakikada ise golü attı ve takımını 1-0 galip getirdi.